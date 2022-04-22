О санкциях: у хорошего руководителя всегда несколько запасных вариантов

У хорошего руководителя всегда несколько запасных вариантов. Такое мнение о работе предприятий в условиях санкционного давления высказал журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко при посещении объектов промышленной и социальной сферы Бобруйска,

«При посещении ОАО «Красный пищевик» и ОАО «Славянка» мы почувствовали, что произошла определенная донастройка предприятий под то, чтобы четко сработать в режиме санкционного противодействия, который ввели ряд стран коллективного Запада, — сказал Игорь Петришенко. — Это касается и логистических цепочек, и в полной мере выполнения бизнес-планов, связанных с объемами производства, экспортной составляющей и соответственно финансовых аспектов».

На «Славянке» вице-премьеру продемонстрировали новые модели школьной формы. По словам директора предприятия Теймураза Бочоришвили, готовится к очередному школьному сезону на швейном производстве уже начали. Так, первая демонстрация новой коллекции прошла 7 апреля в Минске. Она получила положительные отзывы. В коллекцию вошли около 50 моделей, при создании которых белорусский производитель сделал акцент на удобство, ценовую доступность и соответствие регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.

«При создании новой коллекции мы также учитывали последние модные тенденции, ведь одежда для учащихся должна быть не только удобной и экологичной, но еще и красивой, — подчеркнул Теймураз Бочоришвили. — Например, в линейке школьной формы для мальчиков по-прежнему актуальна клетка либо однотонные модели с различными отделочными элементами. Новинкой этого сезона станут мальчишечьи бомберы более свободного покроя как альтернатива строгому и сдержанному пиджаку. Для девочек в тренде трикотажные полотна, которые широко используются при пошиве джемперов, кардиганов и брюк. Это очень удобно и практично».

По словам Игоря Петришенко, этот учебный год заканчивается, но не за горами новый — каникулы пролетят быстро: «На предприятии мы обсудили те модели, которые нам необходимо показывать вместе с системой образования. Они должны быть красивые и нарядны, чтобы стимулировало детей к качественному освоению школьного материала».

Как сообщил Теймураз Бочоришвили, за I квартал 2022 года предприятие выполнило все производственные задания, в том числе по экспорту и росту зарплаты. Основным торговым партнером для акционерного общества остается Россия, на долю которой приходится около 70% продукции. «На сегодня у нас сложилась неплохая экономическая ситуация, и мы надеемся, что такая тенденция сохранится и дальше», — подчеркнул он.

В ОАО «Красный пищевик» вице-премьер посетил производственные цеха, современный логистический центр для хранения и отгрузки готовой продукции, продегустировал новинки — жевательный мармелад, который сходит с конвейера линии в Славгороде. Игорь Петришенко высоко оценили качество бобруйского продукта и разнообразие ассортимента.

Говоря об импортозамещении, вице-премьер отметил, что «Красный пищевик» — это современное кондитерское предприятие, которое ориентировано на передовые подходы в работе и открытие новых рынков сбыта, несмотря на то, что в определенной мере акционерному обществу необходимо перестроить логистику экспортных поставок. «Тем не менее есть емкий российский рынок, а также рынки стран СНГ, Азии и огромного Китая. Мы обсудили текущие аспекты и нас заверили, что с хорошим зефиром и мармеладом будут все граждане Беларуси. Новинки попробуют и те люди, которые находятся на наших экспортных рынках», — подчеркнул он.

Производственные мощности ОАО «Красный пищевик» позволяют производить более 19 тыс. т кондитерских изделий в год. Предприятие специализируется на выпуске пастиломармеладных изделий, халвы, драже, конфет и др. В экспортном портфеле — около 20 стран мира. За полуторавековую историю кампания выпустила свыше 250 видов продукции.

Игорь Петришенко отметил слаженную работу белорусской экономики в условиях санкционного давления, а также то, что жизнь заставляет руководителей предприятий очень быстро реагировать на изменение текущей ситуации в мире. «Сегодня управленческий менеджмент должен быстро перестраиваться или донастраиваться, — подчеркнул вице-премьер. — У хорошего руководителя всегда несколько запасных вариантов на всякий случай. Вся работа на упреждение проводилась. Мы убедились на «Славянке»: у руководителя все по полочкам разложено — подходы, планы. И на «Красном пищевике» тоже все соответствующие меры будут приняты и предприятие выдержит это санкционное давление».

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