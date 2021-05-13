О создании системы прослеживаемости товаров

Советом Министров Республики Беларусь 23 апреля принято постановление № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» (далее – постановление).

Постановление принято в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров» (далее – Указ № 496), предусматривающего создание системы прослеживаемости товаров, под которой понимается информационная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с оборотом товаров, внедрение которой предусмотрено Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, от 29.05.2020.

Так, в частности постановлением устанавливаются:

перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости (далее – перечень);

единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных;

необходимость, порядок и сроки представления сведений об остатках товаров, включенных в перечень;

порядок осуществления EDI-провайдером контроля за соответствием электронных накладных установленным форматам, заполнением дополнительных реквизитов, подлежащих указанию в электронной накладной, а также проверки наличия в Программном комплексе «Система прослеживаемости товаров» (далее – ПК СПТ) сведений о товарах, указанных в электронных накладных;

порядок отказа EDI-провайдера в передаче EDI-провайдеру грузополучателя или грузополучателю электронных накладных в случаях их несоответствия установленным форматам, незаполнения дополнительных реквизитов, подлежащих указанию в электронной накладной, а также отсутствия в ПК СПТ сведений о товарах, указанных в электронных накладных;

дополнительные реквизиты, подлежащие указанию в электронных накладных.

В соответствии с постановлением в Республике Беларусь с 1 декабря 2021 г. вводится прослеживаемость в отношении двух товарных групп:

холодильники и морозильники бытовые, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0,

8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1;

шины и покрышки пневматические резиновые новые, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3,

4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 50 000 1,

4011 50 000 9, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0.

Прослеживаемости будут подлежать также остатки таких товаров, имеющихся у субъектов хозяйствования по состоянию на 01.12.2021. При этом постановлением предусматривается, что сведения об остатках товаров, включенных в перечень товаров, представляются субъектами хозяйствования в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа до осуществления операций, связанных с оборотом остатков таких товаров, но не позднее сроков, установленных в перечне (в отношении холодильников и морозильников – не позднее

01 февраля 2022 г., в отношении шин и покрышек – не позднее 1 апреля 2022 г.).

Также постановлением установлено, что при осуществлении операций, связанных с оборотом товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом информационного взаимодействия с государствами-членами Евразийского экономического союза, и (или) перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости

(далее – перечни), в товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов подлежат указанию следующие дополнительные реквизиты:

код товара на уровне десяти знаков в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;

единицы измерения, подлежащие указанию в электронных накладных, установленные Советом Министров Республики Беларусь (далее – единицы измерения, в отношении холодильников и морозильников, а также шин и покрышек – штуки);

количество товара в единицах измерения;

цена за единицу измерения товара;

тип, дата и номер приходного документа, по которому был получен товар, указываемый в электронной накладной;

номер строки в приходном документе, по которому был получен товар, указываемый в электронной накладной.

При составлении субъектами хозяйствования электронных сообщений, создаваемых грузоотправителем при отгрузке товаров, включенных в перечни, в адрес организации, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, и (или) иностранного гражданина, и (или) лица без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность, в таких сообщениях в дополнение к реквизитам, установленным для товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов буду указываться следующие реквизиты:

серия и номер бланка товарной накладной, составляемой на бумажном носителе, которая будет использоваться при доставке грузополучателю указанных в сообщении товаров посредством почтовой связи или иного вида доставки, включая доставку железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным (при международной автомобильной перевозке) транспортом;

код страны грузополучателя;

наименование страны грузополучателя;

код страны, по территории которой осуществляется перевозка товаров;

наименование страны, по территории которой осуществляется перевозка товаров.

Кроме того, постановлением регламентирован порядок осуществления контроля за соответствием электронных накладных установленным форматам, заполнением дополнительных реквизитов, подлежащих указанию в электронной накладной, а также проверки наличия в ПК СПТ сведений о товарах, указанных в электронных накладных и отказа в дальнейшей передаче электронной накладной в случае установления их несоответствия установленным форматам, незаполнения дополнительных реквизитов, подлежащих указанию в электронной накладной, а также отсутствия в ПК СПТ сведений о товарах, указанных в электронных накладных.

Так, в частности постановлением предусматривается, что EDI-провайдер при получении от субъекта хозяйствования – грузоотправителя электронной накладной, содержащей сведения о прослеживаемых товарах обязан:

осуществить контроль за соответствием электронных накладных форматам, установленным постановлением;

Справочно. В настоящее время такие форматы установлены постановлением Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19.12.2019 № 12/76/42/20.

проконтролировать заполнение в электронной накладной всех дополнительных реквизитов (указание всех сведений), обязательность которых установлена постановлением;

осуществить запрос в ПК СПТ на предмет наличия в нем сведения о товарах, указанных в электронных накладных.

В случае установления EDI-провайдером несоответствий по результатам проверки самостоятельно (на предмет соответствия установленным форматам и заполнением всех обязательных реквизитов) либо при получении отрицательного ответа от ПК СПТ постановлением предусматривается, что такие электронные накладные не подлежат дальнейшей передаче и возвращаются создавшему их субъекту хозяйствования с приложением информации о причине такого возврата.

Одновременно, учитывая, что Указом № 496 на EDI-провайдеров возлагается ряд обязанностей по обеспечению реализации механизма прослеживаемости, постановлением предусматривается установление дополнительного требования к EDI-провайдерам в части обеспечения работоспособности информационной системы электронного документооборота EDI-провайдера в части взаимодействия с МНС по представлению сведений, подлежащих контролю и (или) включению в ПК СПТ.

Учитывая, что в соответствии с нормами Указа № 496 функционирование ПК СПТ обеспечивается МНС, проектом постановления предусматривается, что порядок подтверждения работоспособности информационной системы электронного документооборота EDI-провайдера в части взаимодействия с МНС по представлению сведений, подлежащих контролю и (или) включению в ПК СПТ, будет устанавливаться МНС.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.

Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Людмила Марцинкевич