Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал литовским блогерам о том, какие преимущества получила Беларусь от строительства БелАЭС, передает БЕЛТА.

«БелАЭС — очень важный и значимый для нашей страны проект. Концепцией энергетической безопасности Беларуси предусмотрена необходимость диверсификации видов топлива. Потому была рассмотрена возможность введения в топливно-энергетический баланс страны ядерного топлива. К работе были подключены ряд министерств и специализированных организаций, Национальная академия наук, международные эксперты. Было доказано, что это выгодно для страны. Жизнь показала, что решение о сооружении атомной станции было правильным», — сказал Михаил Михадюк.

БелАЭС позволит заместить 4,5 млрд куб.м природного газа в год. «Второй аспект — производство электроэнергии на атомных станциях (и это доказано мировой практикой и нашими учеными) дешевле, чем на органическом топливе. Третий эффект — снижение количества выбросов. Кроме того, благодаря строительству БелАЭС развивается экономика региона и страны в целом», — отметил замминистра.

Бурное развитие получил Островец. «Сегодня уже ввели два новых микрорайона с комфортабельным жильем, строится третий микрорайон. Создана социальная инфраструктура, в первую очередь больницы, школы, детские сады, спортивные сооружения. И, самое главное, сюда приехало много молодежи. Только для атомной станции мы построили более 2 тыс. квартир, кроме того, город строит для других нужд», — добавил Михаил Михадюк.

Кроме того, благодаря появлению более дешевого источника электроэнергии в стране планируется повышать электропотребление, в частности стимулировать его в быту (для нагрева воды, приготовления пищи, отопления), развивать электротранспорт.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность — уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и даже падения самолета.

Технология ВВЭР на сегодня является самой востребованной и апробированной в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР и Индии, а также планируются к вводу АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш, Узбекистане.