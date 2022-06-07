О влиянии пограничных заграждений на природу: заборы стали памятниками человеческой бездумности

Заборы на границе стали памятниками человеческой бездумности. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, комментируя строительство пограничных заграждений в Европе, в том числе в Беловежской пуще.

«Сложившаяся ситуация, связанная со строительством Польшей забора в Беловежской пуще, противоречит основным принципам и положениям Бернской конвенции. В Европе больше пограничных заграждений, чем во времена холодной войны. Ни один из них не был построен с учетом интересов животных, некоторые лишь учитывали их потребности. Заборы стали памятниками человеческой бездумности. Жаль видеть Беловежскую пущу в этом списке», — сказал Андрей Худык.

По его словам, минимальным буфером безопасности в польском законодательстве для прогнозирования последствий вмешательства в природу является оценка воздействия на окружающую среду. Но даже это было полностью проигнорировано при принятии решения о строительстве стены через самый важный природный уголок Польши. «Начиная с лета 2021 года мы на всех международных площадках обращаем внимание на недопустимость создания искусственных барьеров, которые являются причиной травмирования и гибели диких животных, совершающих суточные и сезонные перемещения», — подчеркнул министр.

Минприроды направило жалобу по поводу строительства забора в Беловежской пуще в Секретариат Бернской конвенции, письма с требованием прекратить строительство забора в Беловежской пуще в польское правительство, Межправительственный комитет по охране всемирного и природного наследия (WHC), Международный союз по охране природы и природных ресурсов (IUCN), Польскую академию наук и Беловежский национальный парк. В адрес генерального директора Совета Европы по вопросам демократии было направлено письмо с просьбой инициировать перед Советом Европы рассмотрение вопросов о проведении оперативного мониторинга этой ситуации. Вопрос был поднят на совещании Рамсарской конвенции, поскольку строительство забора оказывает негативный эффект на болото Дикое, которое охраняется этой конвенцией.

Также этот вопрос был рассмотрен на заседании общественного координационного экологического совета. 40 обращений от белорусской общественности направлено в различные организации за рубежом, в том числе международную независимую неправительственную природоохранную организацию Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и другие.

«Но что мы видим? 6-7 апреля в Совете Европы проведено первое в этом году заседание бюро Бернской конвенции. Однако вопрос о строительстве забора на польской территории Беловежской пущи даже не был включен в повестку дня. Единственная организация, которая откликнулась на наши обращения, это ЮНЕСКО, которая будет рассматривать этот вопрос на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, но дата его проведения неизвестна», — обратил внимание Андрей Худык.

Несмотря на молчание международного сообщества в целом, ряд организаций выступил против строительства указанного ограждения. Польская партия «Зеленые» требует от властей страны отказаться от строительства забора на границе с Беларусью. Председатель партии Урсула Зелиньска отметила, что сейчас Беловеже грозит гибель и Польша обязана обеспечить ей наивысшую защиту.

«Мы продолжим работу по привлечению внимания международного сообщества к этой проблеме для скорейшего ее решения во благо окружающей среды», — резюмировал министр.

По экспертной оценке специалистов Минприроды, в результате возведения заградительного пограничного сооружения сумма вреда, причиненного только беспозвоночным животным (без учета млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц) и только в зоне прямого уничтожения (без учета сильного, умеренного и слабого вредного воздействия), составит более $270 тыс.