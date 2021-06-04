О защите своего рынка и “интеллектуальных карьерах”. Подробности визита Лукашенко на “Гранит”

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочей поездкой Брестскую область. В Микашевичах глава государства ознакомился с работой предприятия “Гранит”, передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Лукашенко встречал большой пул чиновников – от руководства района и предприятия до министров и вице-премьеров. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко прежде всего проинформировал Президента о ходе весенне-полевых работ и социально-экономическом развитии вверенного ему региона. “За пять лет область по ВРП (валовый региональный продукт. – Прим. БЕЛТА) в республике вторая, по промышленности, сельскому хозяйству и экспорту товаров – первая, – обратил он внимание. – За четыре месяца мы с седьмого места выходим на третье-четвертое. Валовый региональный продукт растет, производство растет”. Вместе с тем губернатор отметил, что Брестская область недотягивает по привлечению инвестиций.

“Что тебя настораживает в связи с этой агрессивной политикой коллективного Запада или ты не думаешь про это?” – спросил глава государства.

Юрий Шулейко отметил, что в регионе чуть подросла безработица: после закрытия границ граждане, которые ездили на заработки в Польшу и Украину, вынуждены сидеть дома. Они обращаются в местные органы власти с просьбой поддержать их.

Их надо слышать, слушать и разговаривать с ними. Там, где можем (это же все-таки наши люди), мы поддержим, поможем. Но надо начинать работать. Не надо думать, что завтра Запад с распростертыми руками примет, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается ситуации в Микашевичах, то во многом она зависит от показателей работы местного “Гранита”. В целом дела на предприятии идут неплохо, но объемы экспорта хотелось бы нарастить. По словам генерального директора “Гранита” Эдуарда Гаврилковича, поставки за рубеж из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизились. Негативно на них также сказалось временное замедление темпов строительства в республике и принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. “Немедленно довести премьер-министру этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Но что все время спихивать проблемы наверх? Надо и здесь шевелиться, – подчеркнул Президент. – Эту проблему нужно решать, это не такая катастрофическая проблема”.

По его словам, в правительстве помогут решить возникшие вопросы с поставками продукции за рубеж, но и само предприятие должно активнее заниматься этой проблемой.

Во время визита на предприятие Александр Лукашенко посетил новое месторождение “Ситницкое”. Здесь идет реализация инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината. Однако на самом “Граните” пока не уверены, нужен ли предприятию новый завод. Его стоимость оценивается практически в полмиллиарда долларов, а пока не получается реализовать даже все добываемое сырье на текущем месторождении “Микашевичи”. Возможно, как таковой завод строить и не будут: добываемый на “Ситницком” щебень можно перерабатывать на текущих мощностях. Но этот вопрос еще необходимо досконально просчитать.

“Определяйтесь, что будем делать”, – сказал Президент.

На новом месторождении разрабатывают так называемый интеллектуальный карьер, где с использованием технологий 5G тестируется белорусская беспилотная техника БЕЛАЗ. Глава государства посетил смотровую площадку, чтобы ознакомиться с этими процессами. Здесь Президенту доложили в целом о работе предприятий Министерства промышленности, а также о перспективах развития БЕЛАЗа и МТЗ. По словам министра промышленности Петра Пархомчика, сфера демонстрирует стремительный рост. Говоря о поставках белорусской техники за рубеж, Александр Лукашенко напомнил о необходимости принимать своевременные меры, чтобы не допускать дебиторской задолженности. “Продукцию отправили – деньги не получили и потом начинаем воевать за эти деньги. Смотрите, чтобы не было”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Стратегия БЕЛАЗа по цифровизации горнотранспортных работ предполагает создание комплексных решений по поставке техники, инфраструктурных решений и систем управления. Один из элементов этих решений – предоставление безлюдной технологии добычи, которая в свою очередь позволит обеспечить работу карьерной техники БЕЛАЗ на новых рынках сбыта и у новых потребителей. Как рассказал генеральный директор предприятия Сергей Никифорович, использование беспилотных самосвалов поможет нарастить производительность добычи до 30%, увеличить коэффициент технической готовности за счет уменьшения простоев, экономить на ремонте техники за счет оптимальных режимов ее работы. Помимо того, применение автономного транспорта позволит снизить травматизм при производстве горных работ.

На месторождении “Ситницкое” работают беспилотные карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7558R грузоподъемностью 90 т и фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-7825D. Работы по проекту стартовали 20 июля 2020 года. Для работы “интеллектуального карьера” возведен мобильный диспетчерский пункт, проведена сетевая и электрическая инфраструктура, установлено 48 мачт, через которые протянуто более 4 км кабеля. Еще на трех мачтах размещено 5G-оборудование.

На этой же площадке главе государства продемонстрировали и новую разработку МТЗ и Национальной академии наук – робототехнический комплекс на базе трактора Беларус-3523, оснащенный плугом.

Судя по всему, Александр Лукашенко остался доволен увиденным – как самими технологиями, так и работой белорусских специалистов. Он отметил, что промышленные предприятия и ученые работают не хуже айтишников. Наверное, их подстегивает конкуренция, ведь в свое время ученые ревновали, что у них нет таких преференций, как у ПВТ, отметил Президент. “Собрали ребят – они работают, создают готовый продукт. Не просто программное обеспечение в Америку отдают, а создают то, что нам сегодня нужно”, – заявил он.

Ознакомившись с работой предприятия и внедрением новых технологий в добыче щебня, Александр Лукашенко встретился с трудовым коллективом “Гранита”. По традиции он прежде всего пояснил цель своего визита. Президент напомнил, что в 2013 году было принято решение о разработке предприятием нового месторождения – “Ситницкое”. Но сейчас работы там ведут не спеша. Пока “Граниту” нужно хотя бы реализовать сырье с текущего месторождения “Микашевичи”. “Прежде всего надо реализовать то, что вы здесь производите”, – подчеркнул он.

Работники предприятия поинтересовались у главы государства в первую очередь будущим предприятия: как развивать экспорт и уходить от импорта. Подробности Президент озвучивать не стал, но отметил: “Правительство в ближайшие дни примет соответствующие меры, чтобы никто не мешал вам работать на внутреннем рынке“.

С работой на внешних рынках правительство подставит плечо, но и предприятие тоже должно шевелиться, добавил Александр Лукашенко.

Работники пожаловались и на проблемы с выдачей лицензии на ряд медуслуг, которые оказывают в санатории “Свитанак” предприятия “Гранит”. Глава государства поручил заместителю главы Администрации Президента и губернатору решить эту проблему незамедлительно, буквально в течение недели. Он предупредил, что не должно быть никакого формализма в этом вопросе. “Если люди хотят ехать в санаторий, они же рублем голосуют или же предприятие помогает, чего мешать? Надуманный вопрос”, – считает Президент.

Местные жители также подняли проблему плохого состояния участка дороги Кобрин – Гомель. Александр Лукашенко заверил, что она обязательно будет реконструирована. “Слишком медленно двигается этот вопрос”, – выразил недовольство глава государства, обратив внимание, что на определенном участке модернизация дороги уже ведется.

Президент согласился, что вопрос реконструкции этой дороги очень важен. “Вот эту дорогу, чего бы нам ни стоило, мы построим. Это будет как Брест – Москва, и еще лучше трасса”, – пообещал Александр Лукашенко.