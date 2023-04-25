ОАО «Полесьеэлектромаш» возглавил Валентин Корсун (Лунинецкий район)

На ОАО «Полесьеэлектромаш» состоялось представление нового директора. Им стал Валентин Корсун, который до этого работал на должности заместителя директора по производству.

В актовом зале, обращаясь к работникам предприятия, председатель Наблюдательного совета ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» Вячеслав Дьяченко подчеркнул, что эффективность работы во многом зависит от результативности внешнеэкономической деятельности. В частности, насколько правильно расставлены приоритеты в определении линейки выпускаемой продукции и рынков сбыта. Он отметил, что на ОАО «Полесьеэлектромаш» запланирована масштабная модернизация, которая позволит предприятию нарастить производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно на этом нужно делать акцент, правильно формируя направления экспорта. По его словам, Валентин Корсун обладает стратегическим мышлением, что и стало одним из определяющих факторов при его назначении на должность.

Вячеслав Дьяченко поздравил Валентина Николаевича с назначением и пожелал успехов в работе. К напутствию присоединились также заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер БМЗ Николай Анелькин и начальник отдела экономики райисполкома Андрей Гулек, подчеркнув важную роль предприятия в социально-экономическом развитии Лунинетчины и страны.

В ответном слове Валентин Корсун отметил, что в любой работе самое ценное для него – люди:

– У нас профессиональный и слаженный коллектив. Верю, что вместе мы будем принимать решения, которые позволят предприятию идти вперед и развиваться.

На фото: Валентин Корсун, Андрей Гулек и Вячеслав Дьяченко

Елена ДАНИЛОВИЧ

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