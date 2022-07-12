Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

2021 — рекордный год по количеству жёстких разгонов по всей Европе. Столько водометов, газа, резиновых путь и дубинок — ещё не видела просвещённая публика.

Люди выходили на улицы против жёстких ограничительных мер: надоело сидеть дома, без работы и перспектив.

Быстро оказалось, что выражать несогласие в демократическом обществе — очень плохая для здоровья затея. А право на свободное выражение мнения и право на мирные собрания — лишь декларация на бумаге.

Почему Запад всё больше плюёт на права человека, но не снижает менторский тон — в новом выпуске «Понятной политики».