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Об этом молчат на Западе! Кровь вместо свободы :газ, пули, дубинки, увечья, смерть. Понятная политика (видео)

12.07.2022
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2021 — рекордный год по количеству жёстких разгонов по всей Европе. Столько водометов, газа, резиновых путь и дубинок — ещё не видела просвещённая публика.

Люди выходили на улицы против жёстких ограничительных мер: надоело сидеть дома, без работы и перспектив.

Быстро оказалось, что выражать несогласие в демократическом обществе — очень плохая для здоровья затея. А право на свободное выражение мнения и право на мирные собрания — лишь декларация на бумаге.

Почему Запад всё больше плюёт на права человека, но не снижает менторский тон — в новом выпуске «Понятной политики».

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