Об исчислении и уплате транспортного налога организациями

С 1 января 2021 года введен новый республиканский налог – транспортный, плательщиками которого являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Порядок уплаты транспортного налога организациями следующий.

При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель.

Организации – плательщики упрощенной системы налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции исчисляют и уплачивают транспортный налог в общеустановленном порядке.

Объектом налогообложения признаются транспортные средства (легковой автомобиль, прицеп, прицеп-дача, грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, автобус, мотоцикл, седельный тягач), зарегистрированные за организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Не признаются объектом налогообложения транспортные средства:

выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц;

используемые для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи;

выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

категории М1 или М10, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (по 31.12.2025);

предназначенные для обеспечения социального обслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на которые в соответствии с законодательством нанесена надпись “Социальная служба”, а также специально оборудованные для использования инвалидами.

Транспортный налог подлежит уплате за каждое транспортное средство вне зависимости от участия его в дорожном движении.

Ставки налога предусмотрены пунктом 2 приложения 27 к Налоговому кодексу. Они зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства.

При отсутствии сведений о разрешенной максимальной массе транспортного средства ставки налога устанавливаются в размере минимальной ставки такого налога для соответствующего типа транспортного средства.

Налог не уплачивается за транспортные средства в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина, а также снятые с учета до 01.07.2021.

Налоговым периодом транспортного налога признается календарный год.

Годовая сумма налога рассчитывается исходя из количества транспортных средств и ставок налога.

При возникновении (наличии) в течение налогового периода объекта налогообложения транспортный налог исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором:

произведена государственная регистрация транспортного средства;

истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Исчисление транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета.

Транспортный налог за I – III кварталы организации исчисляют и уплачивают авансовыми платежами в размере 1/4 суммы налога, исчисленной исходя из ставки транспортного налога и наличия транспортных средств: на 1 января – за I квартал; на I апреля – за II квартал; на 1 июля – за III квартал.

Налоговая декларация (расчет) по транспортному налогу представляется организациями не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 21.02.2022).

Форма налоговой декларации (расчета) по транспортному налогу и инструкция по ее заполнению утверждены постановлением МНС от 15.01.2021 N2.

Срок уплаты авансовых платежей – не позднее 22-го числа третьего месяца квартала, за который исчисляется такой платеж.

Срок доплаты налога по итогам налогового периода – не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 22.02.2022).

В случае неуплаты (неполной уплаты) авансовых платежей начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса.

Транспортный налог с организации, уплачивается в доход республиканского бюджета по месту постановки на учет организации (код платежа 03113).

Государственный налоговый инспектор управления учета налогов инспекции МНС по Лунинецкому району Ольга Кезь.