Общество

Об исчислении и уплате транспортного налога организациями

С 1 января 2021 года введен новый республиканский налог – транспортный, плательщиками которого являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Порядок уплаты транспортного налога организациями следующий.

При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель. 

Организации – плательщики упрощенной системы налогообложения, единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции исчисляют и уплачивают транспортный налог в общеустановленном порядке.

Объектом налогообложения признаются транспортные средства (легковой автомобиль, прицеп, прицеп-дача, грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, автобус, мотоцикл, седельный тягач), зарегистрированные за организациями в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел.

Не признаются объектом налогообложения транспортные средства:

  • выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц;
  • используемые для оказания медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи;
  • выпущенные не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют;
  • категории М1 или М10, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (по 31.12.2025);
  • предназначенные для обеспечения социального обслуживания и предоставления социальных услуг нетрудоспособным и другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и на которые в соответствии с законодательством нанесена надпись “Социальная служба”, а также специально оборудованные для использования инвалидами.

Транспортный налог подлежит уплате за каждое транспортное средство вне зависимости от участия его в дорожном движении.

Ставки налога предусмотрены пунктом 2 приложения 27 к Налоговому кодексу. Они зависят от разрешенной максимальной массы, вместимости или определяются за одну единицу транспортного средства.

При отсутствии сведений о разрешенной максимальной массе транспортного средства ставки налога устанавливаются в размере минимальной ставки такого налога для соответствующего типа транспортного средства.

Налог не уплачивается за транспортные средства в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена госпошлина, а также снятые с учета до 01.07.2021.

Налоговым периодом транспортного налога признается календарный год.

Годовая сумма налога рассчитывается исходя из количества транспортных средств и ставок налога.

При возникновении (наличии) в течение налогового периода объекта налогообложения транспортный налог исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором:

  • произведена государственная регистрация транспортного средства;
  • истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Исчисление транспортного налога прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета.

Транспортный налог за I – III кварталы организации исчисляют и уплачивают авансовыми платежами в размере 1/4 суммы налога, исчисленной исходя из ставки транспортного налога и наличия транспортных средств: на 1 января – за I квартал; на I апреля – за II квартал; на 1 июля – за III квартал.

Налоговая декларация (расчет) по транспортному налогу представляется организациями не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 21.02.2022).

Форма налоговой декларации (расчета) по транспортному налогу и инструкция по ее заполнению утверждены постановлением МНС от 15.01.2021 N2.

Срок уплаты авансовых платежей – не позднее 22-го числа третьего месяца квартала, за который исчисляется такой платеж.

Срок доплаты налога по итогам налогового периода – не позднее 22 февраля года, следующего за текущим налоговым периодом (за 2021 год – не позднее 22.02.2022).

В случае неуплаты (неполной уплаты) авансовых платежей начисляются пени в порядке, установленном статьей 55 Налогового кодекса.

Транспортный налог с организации, уплачивается в доход республиканского бюджета по месту постановки на учет организации (код платежа 03113).

Государственный налоговый инспектор управления учета налогов инспекции МНС по Лунинецкому району Ольга Кезь.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинчанки стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства

Лунинчанки стали лучшими на областном конкурсе профессионального мастерства

Photo of Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров можно пройти в Лунинце

Photo of Юрий Шулейко посетил Лунинецкий район

Юрий Шулейко посетил Лунинецкий район

Photo of Начальник УСК по Брестской области встретился с коллективом молочного завода

Начальник УСК по Брестской области встретился с коллективом молочного завода

Photo of Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт

Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт

Photo of Не стало талантливого педагога Александра Хавдеева

Не стало талантливого педагога Александра Хавдеева

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть