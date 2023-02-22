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Об истории православного праздника и о Прощёном Воскресении говорили в отделении дневного пребывания (Лунинец)

22.02.2023
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В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Лунинецкий ТЦСОН» проведено мероприятие «Традиции Масленицы». Цель мероприятия – воспитание уважительного отношения к народным традициям, обычаям самобытной культуры, эстетическим чувствам доброты, внимания и чуткости друг к другу и окружающим людям, рассказали в учреждении.

По народным поверьям – Масленица означает проводы зимы и встречу весны – предвестницы тепла и обновления природы. Для православных христиан Масленица – неделя плавного перехода к Великому посту. И даже трапеза, уже лишенная мясных блюд, напоминает об этом.

Иерей Алексий Ильючик рассказал об истории православного праздника и о Прощёном Воскресении, а специалисты отделения организовали для получателей социальных услуг необычные конкурсы о зиме и красавице-весне, весёлые игры, рассказали об обрядах, традициях праздника. Работники вместе со своими подопечными участвовали в конкурсах, вспоминали скороговорки, пословицы, отгадывали загадки, пели народные песни.

А еще, Масленица – весёлый и вкусный праздник, его главное блюдо – блины. И, конечно же, праздник завершился чаепитием с блинами. Каждый участник в этот день получил заряд бодрости и хорошего настроения

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