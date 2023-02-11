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Об итогах проведения репетиционного ЦЭ и выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов

11.02.2023
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Основная задача, которая стояла при проведении репетиции централизованного экзамена, выполнена. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, сообщает БЕЛТА.

В Министерстве образования обсудили вопросы подготовки и проведения централизованного экзамена в 2023 году. Участие в семинаре приняли начальники главных управлений облисполкомов, первый заместитель комитета по образованию г.Минска, начальники управлений по образованию рай(гор)исполкомов, а также ректоры высших учебных заведений, на базе которых будет проводиться ЦЭ. К обсуждению вопросов подготовки к ЦЭ также были приглашены руководители НИО, АПО и РИКЗ.

На семинаре подвели итоги репетиционного централизованного экзамена, в том числе коснулись проблемных вопросов, возникших в день его проведения. В целом, как заметил министр образования, главная цель репетиционного дня достигнута.

«Основная задача, которая стояла при проведении РЦЭ, — на практике увидеть готовность системы образования к проведению итоговой аттестации учащихся 11-х классов в новом формате — достигнута. Несмотря на то, что система хорошо сработала, вопросы, которые предстоит решать, есть. Готовность номер один — к проведению ЦЭ в мае 2023 года», — обозначил итоги проведения репетиционного ЦЭ Андрей Иванец.

Пресс-конференция по итогам проведения репетиционного ЦЭ состоится во вторник, 14 февраля, в пресс-центре БЕЛТА.

Как ранее сообщили в Министерстве образования, на репетицию ЦЭ, которая проходила 28 января, зарегистрировались чуть более 53 тыс. человек, пришли на экзамен 52 082 одиннадцатиклассника. В пункты проведения ЦЭ по уважительным причинам не явились 924 человека, большинство из них отсутствовало по болезни — 820, 27 школьников находятся на оздоровлении, а 35 участвуют в международных соревнованиях. В проведении репетиционного этапа централизованного экзамена были задействованы все 144 пункта.

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