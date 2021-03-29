Объективен ли «Голос»? Мнение специалистов

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов пройти очередное голосование. Однако у некоторых возникли сомнения в его объективности

В четверг 18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их пройти опрос на платформе «Голос», созданной в прошлом году в качестве альтернативы президентским выборам.

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем, принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже», – анонсировала лидер оппозиции.

Тихановская рассказала, что переговоры будут представлять собой серию встреч на разных уровнях. Они позволят выработать решения по выведению страны из кризиса, не допустив новых жертв и не заключая тайных сделок.

Общественный резонанс в этой истории вызвало то, что через день, 20 марта, гражданам, пользующимся услугами популярного почтового сервиса «Европочта», стали приходить СМС со ссылкой на объявленный плебисцит. Скриншоты полученных белорусами «весточек» заполонили интернет.

(скрины пользователей: https://t.me/zheltyeslivy/13559)

Позже сотрудники «Европочты» на своем сайте оповестили, что произошел взлом сервиса неизвестными лицами, поэтому клиенты начали получать несанкционированные сообщения с призывом принять участие в голосовании, которое стартовало на платформе 18 марта.

За три дня количество приверженцев инициативы Тихановской «перевалило» отметку 660 000.

«По белорусскому закону это уже больше, чем нужно для проведения референдума. Я знаю, что число будет только увеличиваться – но международные партнеры уже поддержали нашу инициативу», – сообщил Валерий Ковалевский в телеграм-канале Кабинет представителей Светланы Тихановской.

Внимательные пользователи интернета заметили, что счетчик голосов на платформе действительно «растет как на дрожжах». Это заставило некоторых из них усомниться в объективности подсчета.

Например, по наблюдениям одного из «юзеров», на днях за 4 минуты прирост голосов превысил суточный трафик сайта. Кроме того, плагин, установленный на системе управления, круглосуточно показывает увеличение значения счетчика. Причём даже максимальный оценочный трафик сайта за сутки в тысячи раз меньше той цифры, которая «набегает» на странице голосования.

(фото скринов с сайта: https://t.me/zheltyeslivy/13566)

Скептики могут сказать, что большинство голосов «идет» через Телеграм и Вайбер, поэтому так получается. Однако на это тоже есть контрдовод. Обращение на сайт через ботов голосования возможно только через путь, указанный в коде сайта. А это лишь скрывает самого пользователя, оставляя при этом цифровой след, который учитывает посещаемость.

Принимая во внимание указанные аргументы, возникает вопрос: объективен ли подсчет?

Основатель платформы Павел Либер фикции отрицает: «Отдать голос можно только после верификации по номеру телефона (для белорусов зарубежья – по паспорту). Невозможно проголосовать с двух мессенджеров или одновременно».

Однако и это не снимает сомнений с некоторых граждан.

«Какие белорусы вообще там голосуют? Ради интереса хотела вчера зайти на сайт посмотреть, что это за такое. Но сайт же, оказывается, уже не первый день блокируется в Беларуси. Откуда такие многотысячные приросты голосов чуть ли не каждый час там?», – задается вопросом одна из пользователей известной соцсети.

Массовое негодование также вызвал призыв представителей Светланы Тихановской принять участие в голосовании, добавив аккаунт бабушки или дедушки в свой Телеграм. Данное воззвание оппозиция аргументировала тем, что «многие не проголосовали из-за технических вопросов – старшие родственники просто не знают, как или не умеют». Внимание пользователей обращают на то, что «добавить в качестве дополнительных можно только два номера».

«Выманивать у стариков номера телефонов для накрутки безрезультатного голосования – верх цинизма», – негодует мужчина, пожелавший остаться анонимным.

Так объективен ли все же подсчет?