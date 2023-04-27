Обладателей почетного звания «Человек года» чествовали в Бресте. Среди них и руководитель «Гранита»

В Брестском облисполкоме 27 апреля в торжественной обстановке чествовали обладателей почетного звания «Человек года Брестчины».

Лауреатами стали 16 человек, которые внесли большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области по итогам работы в 2022 году. Эти люди трудятся в разных сферах. «Мы продолжаем традицию чествования людей и предприятий, которые добились высоких результатов. Проведение конкурса «Человек года» и занесение на областную Доску почета — важный стимул двигаться вперед, совершенствоваться, повышать качество продукции и услуг, внедрять новые технологии и научные разработки. Конечно, мы должны ориентироваться на лучших. Сегодня такие люди находятся в зале. Вы — лидеры, потому что смогли добиться высоких результатов в деле, которым занимаетесь», — обратился к лауреатам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

Губернатор тепло поздравил лауреатов и вручил им дипломы и символичные статуэтки — человека, держащего в руках герб Брестской области. «Обладатели наград — наша гордость, слава белорусской земли», — подчеркнул Юрий Шулейко.

Так, в сфере экономики и финансов почетного звания удостоен генеральный директор ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» Александр Романовский, в сфере транспорта и связи — директор Брестского филиала РУП «Белпочта» Валентина Пух. В сфере агропромышленного комплекса лауреатом «Человека года» стал директор ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» Василий Невар, в сфере строительства — генеральный директор пинского ОАО «Строительный трест №2» Николай Ковалько.

В сфере промышленности оценен многолетний труд генерального директора РУПП «Гранит» Эдуарда Гаврилковича. На предприятии он работает уже 28 лет, в том числе руководит 11 лет. «Честно сказать, неожиданно, приятно. Без опоры всего коллектива этого нельзя было бы достичь. У нас собрана хорошая команда единомышленников. Есть работники в третьем поколении, чьи родители строили предприятие. Для нас всех это высокая награда», — поделился эмоциями Эдуард Гаврилкович.

В своих номинациях отмечен труд заместителя главного инженера по ремонту электротехнического оборудования филиала «Белоозерскэнергоремонт» Игоря Мялика, директора Брестского котельного хозяйства Юрия Оверчука, директора Пинского государственного медицинского колледжа Марины Ковалевской. Почетного звания «Человек года» удостоена учитель информатики гимназии №1 Бреста имени Защитников Брестской крепости Ирина Горбацевич. В образовании она трудится без малого 30 лет. «Испытываю чувство гордости, причем не за себя, а за все учительство. Заметили успехи не столько мои, как моих учеников. Это заслуга и моей семьи, что поддерживали меня. Моя мама тоже была учительницей», — рассказала педагог.

Не осталась без внимания работа директора Ивацевичского историко-краеведческого музея Раисы Горбач, которая преданно относится к своему делу. Можно сказать, она вдохнула вторую жизнь в мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина». «Коллектив воспринял новость, наверное, с большей радостью и воодушевлением, чем я. Эта награда — оценка дела моей жизни. Всегда старалась трудиться так, чтобы сделать хорошо для себя, своей родины, места, где родилась и выросла. Чувства обуревают: очень трепетно, радостно, волнительно. Думаю, этот момент запомнится на всю жизнь», — заметила Раиса Горбач.

Также лауреатами стали тренер-преподаватель Брестского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике Валерий Оксенчук, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Ивановского райисполкома Жанна Парфеевец, продавец магазина «Родны кут» каменецкого филиала Брестской межрайонной торговой базы Людмила Василевская. Признаны заслуги командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрия Коршунова, лесничего Каменецкого лесничества Игоря Матюшика и главного редактора «Буг-ТВ» Ларисы Осмолович.

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