Обладатели премии правительства в области качества за 2022 год. Есть и представители Лунинецкого района

Присуждена премия правительства за достижения в области качества за 2022 год. Это следует из постановления Совета Министров от 23 мая №335, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, а также внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия правительства присуждена ОАО “Беллакт”, Гродненскому областному институту развития образования, ОАО “Бабушкина крынка”, Минскому маргариновому заводу, Минскому механическому заводу имени С. И. Вавилова, Минскому тракторному заводу, Минскому электротехническому заводу имени В. И. Козлова, РПУП “Академфарм”, СП ОАО “Спартак”, УП “Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук”, Гомельскому государственному медицинскому университету.

Лауреатами премии в этой номинации стали ЗАО “Август-Бел”, Минский вагонный участок Минского отделения Белорусской железной дороги, ООО “Праймилк”, ОАО “Березастройматериалы”, Брестский мясокомбинат, Лунинецкий молочный завод, ОАО “Пинский мясокомбинат”, ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, Слонимский мясокомбинат, РДУПП “Конус” Научно-практического центра НАН по механизации сельского хозяйства, СОАО “Коммунарка”, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Гродненский государственный медицинский университет.

Специальной награды конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в номинации “Социальная ответственность” за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества удостоено ОАО “Беллакт”.

В номинации “Совершенство менеджмента” за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы, специальной награды удостоено СОАО “Коммунарка”, в номинации “Лидерство” за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

belta.by

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