Областные соревнования по шахматам прошли в Бресте. Команда Лунинецкого района на 7 месте

В г. Бресте завершились областные соревнования по шахматам среди детей и подростков по месту жительства

Результаты соревнований:

Место — регион — результат

1 г. Брест 27

2 Дрогичинский р-н 19.5

3 г. Барановичи 19.5

4 г. Пинск 18

5 Ивацевичский р-н 17.5

6 Березовский р-н 15

7 Лунинецкий р-н 14.5

8 Пинский р-н 14

9 Малоритский р-н 14

10 Кобринский р-н 13.5

11 Столинский р-н 13.5

12 Брестский р-н 12.5

13 Ивановский р-н 12

14 Пружанский р-н 10

15 Каменецкий р-н 7.5

От Лунинецкого района участвовала команда от РФСК «Здоровье». Кстати, сегодня, 20 апреля, мужские и женские команды Лунинецкого физкультурно-спортивного клуба участвуют в финале области по волейболу

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