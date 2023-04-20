МикашевичиМолодежьНовости районаОбществоСпорт

Областные соревнования по шахматам прошли в Бресте. Команда Лунинецкого района на 7 месте

20.04.2023
35
Фото #1регионSport. Команда Бреста

В г. Бресте завершились областные соревнования по шахматам среди детей и подростков по месту жительства

Результаты соревнований:

Место — регион — результат

1 г. Брест 27
2 Дрогичинский р-н 19.5
3 г. Барановичи 19.5
4 г. Пинск 18
5 Ивацевичский р-н 17.5
6 Березовский р-н 15
7 Лунинецкий р-н 14.5
8 Пинский р-н 14
9 Малоритский р-н 14
10 Кобринский р-н 13.5
11 Столинский р-н 13.5
12 Брестский р-н 12.5
13 Ивановский р-н 12
14 Пружанский р-н 10
15 Каменецкий р-н 7.5

От Лунинецкого района участвовала команда от РФСК «Здоровье». Кстати, сегодня, 20 апреля, мужские и женские команды Лунинецкого физкультурно-спортивного клуба участвуют в финале области по волейболу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Представители вертикали власти проведут «прямые телефонные линии» в Бресте и Лунинце

Представители вертикали власти проведут «прямые телефонные линии» в Бресте и Лунинце

20.04.2023
Photo of «Обычное дело» Установлены датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

«Обычное дело» Установлены датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

20.04.2023
Photo of Госконтроль выявляет нарушения при проведении весенне-полевых работ в Брестской области. Все подробности

Госконтроль выявляет нарушения при проведении весенне-полевых работ в Брестской области. Все подробности

20.04.2023
Photo of Сгорело две хозпостройки в Лунинецком районе

Сгорело две хозпостройки в Лунинецком районе

20.04.2023
Photo of Почему вредно есть за компьютером? Мнение эксперта

Почему вредно есть за компьютером? Мнение эксперта

19.04.2023
Photo of Требуются работники в организацию Пружанского района. Предоставляется жильё

Требуются работники в организацию Пружанского района. Предоставляется жильё

19.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть