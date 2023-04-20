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Областные соревнования по шахматам прошли в Бресте. Команда Лунинецкого района на 7 месте
В г. Бресте завершились областные соревнования по шахматам среди детей и подростков по месту жительства
Результаты соревнований:
Место — регион — результат
1 г. Брест 27
2 Дрогичинский р-н 19.5
3 г. Барановичи 19.5
4 г. Пинск 18
5 Ивацевичский р-н 17.5
6 Березовский р-н 15
7 Лунинецкий р-н 14.5
8 Пинский р-н 14
9 Малоритский р-н 14
10 Кобринский р-н 13.5
11 Столинский р-н 13.5
12 Брестский р-н 12.5
13 Ивановский р-н 12
14 Пружанский р-н 10
15 Каменецкий р-н 7.5
От Лунинецкого района участвовала команда от РФСК «Здоровье». Кстати, сегодня, 20 апреля, мужские и женские команды Лунинецкого физкультурно-спортивного клуба участвуют в финале области по волейболу
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