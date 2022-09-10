Обманувшего людей на Br30 тыс. курьера телефонных мошенников будут судить в Брестской области

Прокуратора Березовского района направила в суд уголовное дело 28-летнего курьера телефонных мошенников. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры,

Фигурантом дела стал житель Бреста. С 26 по 27 июля в Березе, Ивацевичах и Кобрине он обманом забрал у потерпевших более Br30 тыс. Люди думали, что передают деньги на лечение пострадавших в ДТП, которые случились по вине родственников.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.209 (мошенничество) УК, которое находилось в производстве Березовского районного отдела Следственного комитета.

«Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся. Полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб из собственных средств, поскольку полученные от потерпевших деньги успел перечислить на электронный кошелек интернет-кураторов», — рассказали в прокуратуре.

В прокуратуре изучили материалы уголовного дела. Там пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Молодой человек остается под стражей.

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