Обмен водительского удостоверения в Беларуси. Все подробности

Срок действия водительского удостоверения (ВУ), выдаваемого МРЭО ГАИ, не зависимо от категории, ограничен периодом 10 лет. Кроме этого существуют другие основания для замены прав.

Когда необходима замена водительского удостоверения?

Обмен водительского удостоверения в Беларуси на новое требуется в следующих случаях: в связи с окончанием срока действия (10 лет с момента получения); при смене фамилии, имени, отчества (после замужества или расторжении брака по желанию); в следствии физического износа документа; при внесении изменений после получения допуска к управлению новой категорией транспорта; при выявлении неточности в указанной информации; в связи с внесением специальной отметки, обуславливающей его действительность (например: ограничение по медицинским показаниям).

Можно ли поменять права заранее?

Действующее законодательство не запрещает обменять на новое, еще действующее водительское удостоверение. По заявлению владельца досрочно получить права можно в любое время. Причиной замены могут быть не только перечисленные выше пункты, но и банальные, как например смена цвета волос или в связи с тем, что вам не нравится ваша фотография на документе. При замене ВУ до истечения срока действия в ГАИ необходимо предоставить действующую медицинскую справку, оплатить госпошлину и компьютерные услуги. Отсчет срока действия нового документа начнется с даты обмена.

Алгоритм обмена водительских прав несложный и состоит из нескольких шагов: подготовка документов; посещение ГАИ для подачи документов; в назначенное время получаем новое водительское удостоверение.

Какие документы необходимы для замены водительских прав?

Для обмена водительского удостоверения нужно предоставить в ГАИ следующие документы: гражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; водительское удостоверение, подлежащее замене; действительная медицинская справка о состоянии здоровья водителя; заявление на замену ВУ; документы, подтверждающие внесение платы.

Сколько времени занимает замена водительского удостоверения?

Максимальный срок замены водительского удостоверения составляет 5 рабочих дней с момента подачи заявления в МРЭО ГАИ.

Стоимость: выдача водительского удостоверения – 74 руб.; оформление заявления – 2,96 руб.; компьютерные услуги – 1,48 руб.; выдача ВУ взамен утраченного – 111 руб.

Как и где можно оплатить?

Произвести оплату можно в любом банке, в отделениях РУП Белпочты или самостоятельно через систему ЕРИП.

Для оплаты через ЕРИП в дереве системы следуйте пошаговой инструкции: войдите в личный кабинет интернет-банкинга; кликните мышью по разделу «Платежи и переводы»; выберите «Система «Расчет» (ЕРИП)»; нажмите на кнопку «Новый платеж»; перейдите в раздел «МВД», затем – подпункт «ГАИ»; выберите «Водительское удостоверение»; укажите город; оплатите услуги «Водительское удостоверение», «Подача заявления» и «Компьютерные услуги», указав для каждой операции: ФИО, номер паспорта, сумму к оплате (это 2 разных платежа, соответственно, 2 разных операции); сохраните номер каждой операции или распечатайте квитанцию, чтобы в Госавтоинспекции подтвердить платеж.

По информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома

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