Общество

Обнаружены опасные товары для детей

22.01.2023
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Брестской областной инспекцией Госстандарта в рамках надзорной деятельности продолжается работа по устранению с рынка опасной и несоответствующей продукции. По результатам испытаний детских игрушек, кондитерских изделий и средств индивидуальной защиты выявлена продукция, изготовленная с нарушением технических регламентов, потенциально вредная для здоровья.

Так, мыльные пузыри «Инструменты», изготовленные в Китае, превышают норму по органолептическому показателю гигиенической безопасности «интенсивность запаха игрушки». Сильные запахи могут вызывать отравление и долговременные последствия для здоровья.

Другие проверенные китайские игрушки, бластер с маркировкой «КОТ1К» и динозавр, тоже могут навредить ребенку. Бластер снабжен снарядами с вакуумной присоской, которая легко отделяется и при попадании в дыхательные пути вызовет удушье. А динозавр издает звук, превышающий норму по громкости, что может привести к снижению слуха малыша.

Многие дети любят сладкое. Но не все сладости одинаково полезны. Более того, некоторые опасны, как карамель с желейной начинкой «Funny Drops» со вкусом яблока. При проведении испытаний установлено, что конфеты содержат синтетический краситель тартразин, наличие которого должно быть отражено в маркировке. Кроме того, отсутствует предупреждающая надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Все вышеперечисленные товары запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь. С полным списком запрещенной продукции можно ознакомиться в реестре опасной продукции.

А.Г. Антонюк, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта.

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