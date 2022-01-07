Обновленная Конституция будет работать на будущее страны и новых поколений, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская.

“Основной закон должен быть выверенным, четко сформулированным, отвечать требованиям времени. Это концептуальный документ, стратегия развития, консолидирующая все ветви власти. При разработке не должно быть спешки и шараханий в ту или иную сторону. Конституция 1994 года с изменениями сделала свое дело в период преодоления кризиса и становления нашего суверенного независимого государства. Сейчас с учетом объективной динамики общественно-политических и экономических процессов и общемировых тенденций назрела необходимость корректировки Конституции, ничего не ломая. Мы идем эволюционным путем – улучшаем то, что у нас есть, исключая неактуальные нормы, усовершенствуем, сохраняя фундамент и вносим новые дополнения, которые будут работать на будущее страны и новых поколений”, – сказала Жанна Чернявская.

Депутат отметила: мы не меняем государственное устройство и кардинально не меняем общество. “Важно знать, что сохраняется социальная направленность государственной политики: трудовые и экономические гарантии, доступность образования, забота о семье и детях, содействие в приобретении жилья, поддержка детей-сирот, пожилых людей и инвалидов. Добавляется новое обязательство по созданию условий для защиты персональных данных и обеспечению безопасности личности, – подчеркнула она. – Считаю очень важным посыл о повышении социальной ответственности гражданина за себя лично, свою семью, по сохранению своего здоровья. А также необходимо стремиться вносить посильный вклад в развитие общества и государства. Это закономерно, так как государство берет на себя ответственность по созданию равных условий для всестороннего развития и раскрытия потенциала личности. А человек помимо прав имеет и обязанности. Частенько мы об этом забываем”.

Жанна Чернявская наиважнейшим считает вопрос о сохранении исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, о массовом героизме народа и воспитании патриотизма. “Это будет работать на единение белорусского общества, сохранение внутреннего стержня и самосознания белорусского народа. Мы всегда должны помнить пословицу: тот, кто забывает уроки истории, обречен переживать их заново. Первоочередная задача – противодействовать фальшивым историческим россказням, которые пытаются навязать нашей молодежи, – добавила парламентарий. – В предлагаемых преобразованиях ожидаются изменения в деятельности главы государства, парламента, правительства, изменяются полномочия других государственных органов и должностных лиц. Основой остается баланс всех ветвей власти, с этой целью предлагается закрепить систему сдержек и противовесов. В проекте Конституции появился новый раздел, касающийся Всебелорусского народного собрания – высшего представительного органа народовластия. Предполагается, что ВНС будет выполнять стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, гарантировать преемственность и устойчивость системы органов государственной власти. Четко отработаны и сформулированы нормы, определяющие его статус, порядок формирования и полномочий”.

Депутат дополнила, что всего изменению подверглись более 70 статей, исключены 2 статьи, дополнена Конституция 11 новыми статьями. С учетом предлагаемых поправок сформулированы и переходные положения. “Уважаемые белорусы, если вы раньше никогда не брали Конституцию в руки, то сегодня наступил тот самый момент, когда необходимо проявить свою гражданскую позицию. Ознакомьтесь с предлагаемыми изменениями и дополнениями, подумайте, проанализируйте и приходите на референдум, чтобы высказать свое мнение как гражданина родной Беларуси”, – констатировала она

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