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Обновленная Конституция отвечает на вопросы, которые появились у современной Беларуси

06.01.2022
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Обновленная Конституция отвечает на многие вопросы, которые появились у современной Беларуси. Об этом сказал член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

“Предлагаемый для обсуждения проект Конституции – это современный, открытый и понятный документ. В нем отражены все концептуальные вещи, которые касаются не только политической жизни общества. А самое главное – важные и необходимые посылы духовной и нравственной жизни. Как воспитывать детей, создавать и строить семью, что вкладывать в обучение и развитие детей. Конституция отвечает на многие вопросы, которые появились у современной Беларуси. В частности, новый статус Всебелорусского народного собрания”, – отметил он.

Особое внимание в проекте отведено сохранению исторической памяти. “Без сохранения исторической памяти мы можем потерять все то, что так упорно строили. И яркий пример безразличного отношения к достижениям и тому историческому пути, по которому шла страна, – ситуация в Казахстане. Мы переживаем за мирных граждан, которые могут пострадать в беспорядках. Молимся о том, чтобы ситуация скорее разрешилась – там наши друзья, партнеры. Это страшная ситуация. Люди громят красивые, отстроенные, свои города. Такая ситуация может выбить почву из-под ног. У тех людей, которые вышли на улицы в Казахстане, эта почва была выбита давно. Не было уделено должного внимания их духовно-нравственному воспитанию, сохранению той самой исторической памяти”, – подчеркнул Дмитрий Воронюк.

По словам члена Совета Республики, в нашей стране каждый житель понимает и свято чтит историю своего государства. “В Беларуси давно ведется эта работа: общественные организации, политические структуры, органы правительства и просто граждане – каждый понимает, что это свято и историческую память нужно не только сохранять, но и передавать следующим поколениям. Это касается не только Великой Отечественной войны, но и всех тех событий, которые происходили на территории Беларуси на протяжении всего существования нашего государства. Нам нужно знать светлые и темные страницы нашей истории, чтобы понимать, по какому необходимо идти пути и как не должно быть. Чтобы мы вместе продолжали строить нашу спокойную Беларусь”, – подытожил он.

belta.by

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