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Обновленная Конституция станет гарантом будущего Беларуси и ее независимости

05.01.2022
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Основные положения, предложенные в проект обновленной Конституции, в случае принятия станут гарантом будущего Беларуси, укрепят ее независимость, суверенитет и стабильность. Таким мнением  поделилась заведующая отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Славгородского центра социального обслуживания населения, председатель первичной профсоюзной организации Светлана Пяшина.

“Конституция – основной документ, который важен для каждого из нас. Главной линией Конституции я считаю уважение к своей стране, ее истории и героическому подвигу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, защита независимости и суверенитета своей родины и сохранение ее для будущего поколения, – считает Светлана Пяшина. – Одобряю курс главы нашего государства на стабильность, правопорядок и единство народа, что и закреплено в Основном законе”.

Как председатель профсоюзной организации центра соцобслуживания населения она позитивно отметила внесение изменений в ст.21 о том, что каждый гражданин Республики Беларусь должен проявлять социальную ответственность и вносить посильный вклад в развитие общества и государства. А как работник социальной сферы Светлана Пяшина обратила внимание на положительное изменение по ст.47 – о том, что наше государство, будучи социально ориентированным, проявляет особую заботу об инвалидах и пожилых людях. “Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Государство реализует политику социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержку семей с инвалидами”, – процитировала она.

Светлана Пяшина уверена, что “обновленная Конституция станет абсолютным гарантом будущего нашей страны”

belta.by

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