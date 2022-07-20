Обращения жителей Лунинецкого района в Пинский межрайонный комитет государственного контроля

За первое полугодие 2022 года в Пинский межрайонный комитет государственного контроля поступило 60 обращений, в том числе на «телефон доверия» – 19 звонков. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обращений уменьшилось на 2,9%, поступивших звонков на «телефон доверия» — на 17,4%.

Традиционно в межрайкомитет наиболее часто обращаются граждане из г. Пинска – 26 (43,3% от общего количества всех поступивших обращений). Из Пинского и Лунинецкого районов обратилось одинаковое количество заявителей – по 8 (по 13,3%), из Ивановского района – 7 (11,7%), из Столинского – 5 (8,3%). Также обращались граждане из других регионов — 6 (10%).

Основная тематика обращений истекшего периода 2022 года – это деятельность предприятий и организаций. Кроме того, не теряют своей актуальности коммунально-бытовые вопросы. С данными вопросами граждане зачастую обращаются в межрайкомтет, когда на неоднократные обращения в организации жилищно-коммунального хозяйства не принято должных мер по разрешению ситуаций.

Так, например, поступившее коллективное обращение по вопросу отказа работников одного из ЖЭС г. Пинска в проведении ремонтных работ подвального окна, восстановления теплоизоляции труб, содержания бездомных животных в подвале жилого дома, направлено в КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» в соответствии с компетенцией данного предприятия. В ходе проведения КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера были подтверждены факты, изложенные в обращении.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей мастер по эксплуатации, обслуживанию и ремонту жилого фонда, начальник и заместитель начальника ЖЭС привлечены к дисциплинарной ответственности.

Продолжают поступать обращения по вопросам нарушений частными предприятиями сроков выплаты вознаграждений по договорам подряда. В ряде случаев заявители не разграничивают правовое регулирование, предмет, условия оплаты и иные сравнительные критерии договора подряда и трудового договора, считая, например, заработной платой вознаграждение по договорам подряда.

Так, в мае текущего года в межрайкомиет обратились два заявителя, жители города Пинска, по вопросу невыплаты вознаграждения по договорам подряда частным предприятием из города Минска за март месяц. В данному случае, к счастью заявителей, вопрос решился положительно при помощи телефонного звонка – в течение нескольких дней частная организация выплатила вознаграждения в полном объеме.

Следует отметить, что в последнее время имеется тенденция роста обращений гражданско-правового характера, земельных и прочих споров, длящихся многие годы. К сожалению, несмотря на имеющиеся ответы и заключения компетентных органов, предложения и рекомендации, а в отдельных случаях и решения судебных органов, граждане продолжают повторно обращаться в различные госорганы по разрешению спорных вопросов.

Имеются нетипичные обращения, связанные с житейскими вопросами личных подсобных хозяйств. Например, гражданин г. Минска обратился с просьбой оказать содействие в выписке сена для содержания лошади его дедушки и бабушки из Лунинецкого района. При содействии местных органов власти заявителю реализовано сено одним из фермерских хозяйств района.

Регулярные личные приемы граждан руководством, выездные приемы в подведомственных регионах, проведение «прямых телефонных линий» и функционирование «телефона доверия» в межрайкомитете способствуют беспрепятственному обращению заявителей по вопросам на различные тематики. В каждом случае предпринимаются все меры, чтобы оказать компетентную помощь заявителям в рамках действующего законодательства.

Ревизор Пинского МКГК Юрашкевич Е.А.