Обратите внимание: к вам в дом могут прийти «лжеэлектрики» (Лунинецкий район)

Проводят ли представители энергоснабжающей организации платные мероприятия по проверке электрических розеток, приборов учета и прочее в жилых домах (квартирах) потребителей? В последнее время участились случаи обмана граждан людьми, представляющимися работниками электросетей.

Прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций, они настойчиво предлагают гражданам оказание различных услуг, таких как: замеры напряжения в электрической сети, проверка правильности работы счетчика электрической энергии, замена автоматических выключателей. После якобы «бесплатного» осмотра они предлагают заключить договор на оказание платных услуг. В целях исключения случаев обмана, призываем не поддаваться на уловки недобросовестных граждан, а также иных лиц.

Обращаем внимание, что сотрудники электросетей при посещении потребителей электрической энергии должны иметь при себе удостоверение сотрудника энергоснабжающей организации. Удостоверение должно содержать следующую информацию: номер, фамилия, имя и отчество сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, должность, дату выдачи удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписью руководителя энергоснабжающей организации.

Сотрудники энергоснабжающей организации не предлагают и не выполняют никаких дополнительных услуг и работ, кроме как контрольный съем показаний электросчетчика, а также плановую замену приборов учета электроэнергии или, по предварительной договоренности с абонентом, проверку приборов учета. Внеплановые замена прибора учета или проверка правильности его работы выполняются на основании письменного заявления абонента. Выявленные нарушения в работе приборов учета, а также безучетное потребление электрической энергии фиксируются составлением номерного акта установленной формы с обязательным последующим рассмотрением в комиссии Лунинецкого района электросетей (РЭС). Все оплаты за потребленную электрическую энергию, оказанные услуги и расчеты по выявленным нарушениям производятся абонентом на расчетный счет энергоснабжающей организации, который указан в платежном документе и соответствует реквизитам договора электроснабжения.

Уважаемые граждане, не позволяйте себя обманывать. Прежде чем впустить кого-либо в дом, попросите предъявить удостоверение, внимательно изучите его. В случае каких-либо сомнений позвоните в Лунинецкий РЭС по телефонам: абонентский отдел 2-73-52, диспетчеру 2-73-29 или 144.

Лунинецкий РЭС также информирует о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. За просрочку платежей взимается пеня в установленном законодательством порядке – 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки.

При возникновении вопросов обращайтесь в абонентский отдел Лунинецкого РЭС по телефонам: 2-73-52; 2-73-28; 2-73-59.