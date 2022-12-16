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Обратите внимание! Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Лунинецком районе

16.12.2022
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Синоптики прогнозируют сильный снегопад как в Лунинецком районе, так и по всему югу страны. 

Когда совсем недавно на Брестчине только за сутки выпало до двух декадных норм осадков,  в напряжённом ритме работали коммунальники и дорожные службы Лунинецкого района.  Хватало хлопот у работников организаций, предприятий и торговых объектов.  И, безусловно, стоит относиться с пониманием к ситуации. Всё и сразу не сделаешь — в первую очередь приводятся в порядок наиболее оживлённые и важные в плане жизнеобеспечения автомагистрали и дороги, а так же подъезды к социально значимым объектам. 

Для оперативного реагирования подключились организации и предприятия района. Главное. не допустить сбоя в функционировании систем жизнеобеспечения людей, а так же в работе предприятий и организаций.     

Отметим. что и многие обычные люди сами довольно активно уже принимали участие в расчистке снега. Например, жители многоквартирного дома по улице Гагарина, 18 в райцентре вывесили объявление с призывом выйти днём и общими силами навести порядок в собственном дворе и сделали это. Не первый год так поступают и в домах №№105 и 115 по улице Красная, в некоторых других многоквартирных домах.

Да и в частном секторе многие люди помогают коммунальникам в расчистке снега. Дело ведь общее и в конечном итоге все это делается для самих себя. 

В свою очередь МЧС называет факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий и сооружений.

Возможны нарушение электроснабжения, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, риск травматизма населения.

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Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
16 декабря 2022 (пт)
утро
-4..-6
weather iconВременами осадки
2 — 5 (11)
В
1 018
не измен.
93 — 95
0.5
 
день
-2..-4
weather iconПродолжительные осадки
6 — 8 (16)
В
1 014
падает
96 — 97
9.1
Умеренный гололёд
вечер
-1..-2
weather iconПродолжительные осадки
4 — 7 (14)
С-В
1 010
не измен.
97 — 98
5
Умеренный гололёд
17 декабря 2022 (сб)
ночь
-1..-7
weather iconКратковременные осадки
3 — 4 (6)
С
1 012
растёт
96 — 98
0.2
Слабый туман, Слабый гололёд
утро
-6..-8
weather iconТуман
2 — 4 (8)
С
1 015
растёт
96 — 97
0
Слабый туман
день
-5..-7
weather iconОблачно
3 — 4 (9)
С
1 018
растёт
94 — 95
0
 
вечер
-6
weather iconОблачно
4 — 5 (10)
С-З
1 022
растёт
93 — 94
0
 
18 декабря 2022 (вс)
ночь
-6..-10
weather iconОблачно
5 (11)
С-З
1 026
растёт
93
0
 
утро
-10..-14
weather iconМалооблачно
4 — 5 (12)
С-З
1 032
растёт
93 — 94
0
 
день
-10..-15
weather iconТуман
3 — 4 (9)
С-З
1 036
растёт
93 — 98
0
Слабый туман
вечер
-16..-21
weather iconТуман
2 — 3
С-З
1 040
растёт
99 — 100
0
Слабый туман
19 декабря 2022 (пн)
ночь
-21..-22
weather iconОблачно
2
З
1 042
растёт
100
0
 
утро
-19
weather iconКратковременные осадки
2
Ю-З
1 042
не измен.
100
0.1
 
день
-12
weather iconМалооблачно
2 (5)
Ю
1 040
падает
92
0
 
вечер
-11
weather iconЯсно
3 (11)
Ю
1 038
падает
89
0
 
20 декабря 2022 (вт)
ночь
-8
weather iconМалооблачно
6 (18)
Ю
1 034
падает
76
0
 
утро
-5
weather iconОблачно
6 (14)
Ю
1 029
падает
80
0
 
день
-1
weather iconКратковременные осадки
6 (15)
Ю-З
1 025
падает
86
0.7
 
вечер
+1
weather iconОблачно
6 (13)
Ю-З
1 023
падает
95
0
 
21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 022
падает
58
0.2
 
утро
-2
weather iconОблачно
3 (8)
Ю-З
1 020
падает
95
0
 
день
+1
weather iconОблачно
4 (12)
Ю-З
1 017
падает
54
0
 
вечер
+1
weather iconОблачно
5 (13)
Ю-З
1 014
падает
61
0

 

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