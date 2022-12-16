Обратите внимание! Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Лунинецком районе

Синоптики прогнозируют сильный снегопад как в Лунинецком районе, так и по всему югу страны.

Когда совсем недавно на Брестчине только за сутки выпало до двух декадных норм осадков, в напряжённом ритме работали коммунальники и дорожные службы Лунинецкого района. Хватало хлопот у работников организаций, предприятий и торговых объектов. И, безусловно, стоит относиться с пониманием к ситуации. Всё и сразу не сделаешь — в первую очередь приводятся в порядок наиболее оживлённые и важные в плане жизнеобеспечения автомагистрали и дороги, а так же подъезды к социально значимым объектам.

Для оперативного реагирования подключились организации и предприятия района. Главное. не допустить сбоя в функционировании систем жизнеобеспечения людей, а так же в работе предприятий и организаций.

Отметим. что и многие обычные люди сами довольно активно уже принимали участие в расчистке снега. Например, жители многоквартирного дома по улице Гагарина, 18 в райцентре вывесили объявление с призывом выйти днём и общими силами навести порядок в собственном дворе и сделали это. Не первый год так поступают и в домах №№105 и 115 по улице Красная, в некоторых других многоквартирных домах.

Да и в частном секторе многие люди помогают коммунальникам в расчистке снега. Дело ведь общее и в конечном итоге все это делается для самих себя.

В свою очередь МЧС называет факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий и сооружений.

Возможны нарушение электроснабжения, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, риск травматизма населения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Погода в Лунинецком районе pogoda.by