Обратите внимание! Синоптики прогнозируют сильный снегопад в Лунинецком районе
Синоптики прогнозируют сильный снегопад как в Лунинецком районе, так и по всему югу страны.
Когда совсем недавно на Брестчине только за сутки выпало до двух декадных норм осадков, в напряжённом ритме работали коммунальники и дорожные службы Лунинецкого района. Хватало хлопот у работников организаций, предприятий и торговых объектов. И, безусловно, стоит относиться с пониманием к ситуации. Всё и сразу не сделаешь — в первую очередь приводятся в порядок наиболее оживлённые и важные в плане жизнеобеспечения автомагистрали и дороги, а так же подъезды к социально значимым объектам.
Для оперативного реагирования подключились организации и предприятия района. Главное. не допустить сбоя в функционировании систем жизнеобеспечения людей, а так же в работе предприятий и организаций.
Отметим. что и многие обычные люди сами довольно активно уже принимали участие в расчистке снега. Например, жители многоквартирного дома по улице Гагарина, 18 в райцентре вывесили объявление с призывом выйти днём и общими силами навести порядок в собственном дворе и сделали это. Не первый год так поступают и в домах №№105 и 115 по улице Красная, в некоторых других многоквартирных домах.
Да и в частном секторе многие люди помогают коммунальникам в расчистке снега. Дело ведь общее и в конечном итоге все это делается для самих себя.
В свою очередь МЧС называет факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, повреждение линий электропередачи, кровель зданий и сооружений.
Возможны нарушение электроснабжения, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, падение деревьев, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, риск травматизма населения.
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Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|16 декабря 2022 (пт)
утро
-4..-6
|Временами осадки
2 — 5 (11)
В
1 018
не измен.
93 — 95
0.5
день
-2..-4
|Продолжительные осадки
6 — 8 (16)
В
1 014
падает
96 — 97
9.1
Умеренный гололёд
вечер
-1..-2
|Продолжительные осадки
4 — 7 (14)
С-В
1 010
не измен.
97 — 98
5
Умеренный гололёд
|17 декабря 2022 (сб)
ночь
-1..-7
|Кратковременные осадки
3 — 4 (6)
С
1 012
растёт
96 — 98
0.2
Слабый туман, Слабый гололёд
утро
-6..-8
|Туман
2 — 4 (8)
С
1 015
растёт
96 — 97
0
Слабый туман
день
-5..-7
|Облачно
3 — 4 (9)
С
1 018
растёт
94 — 95
0
вечер
-6
|Облачно
4 — 5 (10)
С-З
1 022
растёт
93 — 94
0
|18 декабря 2022 (вс)
ночь
-6..-10
|Облачно
5 (11)
С-З
1 026
растёт
93
0
утро
-10..-14
|Малооблачно
4 — 5 (12)
С-З
1 032
растёт
93 — 94
0
день
-10..-15
|Туман
3 — 4 (9)
С-З
1 036
растёт
93 — 98
0
Слабый туман
вечер
-16..-21
|Туман
2 — 3
С-З
1 040
растёт
99 — 100
0
Слабый туман
|19 декабря 2022 (пн)
ночь
-21..-22
|Облачно
2
З
1 042
растёт
100
0
утро
-19
|Кратковременные осадки
2
Ю-З
1 042
не измен.
100
0.1
день
-12
|Малооблачно
2 (5)
Ю
1 040
падает
92
0
вечер
-11
|Ясно
3 (11)
Ю
1 038
падает
89
0
|20 декабря 2022 (вт)
ночь
-8
|Малооблачно
6 (18)
Ю
1 034
падает
76
0
утро
-5
|Облачно
6 (14)
Ю
1 029
падает
80
0
день
-1
|Кратковременные осадки
6 (15)
Ю-З
1 025
падает
86
0.7
вечер
+1
|Облачно
6 (13)
Ю-З
1 023
падает
95
0
|21 декабря 2022 (ср)
ночь
+1
|Кратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 022
падает
58
0.2
утро
-2
|Облачно
3 (8)
Ю-З
1 020
падает
95
0
день
+1
|Облачно
4 (12)
Ю-З
1 017
падает
54
0
вечер
+1
|Облачно
5 (13)
Ю-З
1 014
падает
61
0