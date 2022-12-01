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Образ чудотворной иконы привезли в отделения Лунинецкого ТЦСОН

01.12.2022
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Как мы уже сообщали ранее, на Лунинетчине пребывает образ чудотворной иконы Божией Матери «Табынская»

30 ноября образ чудесным образом оказался в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и круглосуточного проживания для пенсионеров и инвалидов ГУ «Лунинецкий ТЦСОН».

Как рассказала заведующая отделением для граждан пожилого возраста Светлана Филинович, протоиерей Сергий Чиж поведал собравшимся о истории иконы и чудесах, совершавшихся от святого образа. А посетители дневного отделения и проживающие в круглосуточном отделении смогли приложиться и поклониться Чудотворному образу Божией Матери, а также молитвенно попросить Богородицу о мире и спокойствии в Беларуси, даровании здравия и помощи в житейских нуждах.

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