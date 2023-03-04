Образцовому ансамблю «Менестрель» — 30 лет! (Лунинецкий район)

Недавно уютный камерный зал Детской школы искусств г. Лунинца собрал гостей на юбилейный концерт, посвящённый 30-летию образцового ансамбля «Менестрель».

Ансамбль был создан в 1993 году, а в 2004 году коллективу присвоено почётное звание «образцовый».

Основатель и первый руководитель ансамбля «Менестрель» Короваевич Инна Ивановна приехала на концерт в качестве почётного гостя и в тёплой беседе рассказала о истории создания коллектива и отметила, что большую поддержку оказала Веренич Людмила Николаевна, которая в те годы была директором школы.

В инструментальный состав ансамбля входили домры и гитары. Особый колорит звучания придают ансамблю присоединившиеся позже, такие редкие инструменты, как мандолина и мандола.

Коллектив ведёт активную деятельность, часто выступает в концертах школы, городском доме культуры, успешно участвует в Республиканских конкурсах.

На протяжении существования ансамбля менялись руководители: Романович Ирина Ивановна, Тельпук Светлана Сергеевна. С 2018 года руководителем является Черноокая Юлия Николаевна.

Основной целью деятельности ансамбля является культурно- познавательная работа, концертная деятельность, популяризация инструментов и сохранение традиций инструментального исполнительства.

В концерте приняли участие учителя- иллюстраторы — Романович Ирина Ивановна, Юрцевич Наталья Евгеньевна, Чурсанова Елена Михайловна, концертмейстеры сольных номеров — Кулешова Татьяна Анатольевна, Курилович Ольга Владимировна.

Образцовый ансамбль Менестрель представил концертную программу, в которой выступили как участники ансамбля, так и солисты коллектива: Петренко Анастасия и Бойко Юлия — мандолина, домра,

Зосич Павла, Данько Александр, Чурсанова Евгения, Наварич Евгений, Андрейковец Елизавета, Гаврилович Никита, Ромахов Сергей — гитара.

В зале присутствовали гости, выпускники школы и участники ансамбля «Менестрель» Андрей Данько, Ольга Курилович, Алла Викторович, Андрей Черноокий, которые выступили с благодарственным словом.

В честь 30- летия коллектива администрация школы вручила учителям юбилейного концерта памятные благодарственные дипломы, участникам — сладкие угощения. Ведущей вечера была Юлия Бузынчик.

Информация и фото ДШИ г. Лунинца

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