Образование

Бесплатно потренироваться в прохождении ЦТ смогут одиннадцатиклассники

Дистанционное пробное тестирование рекомендует пройти одиннадцатиклассникам и не только Министерство образования.

Это будет полезно всем, кто еще не определился с направлением подготовки к вступительным экзаменам, а также хочет попробовать свои силы в выполнении заданий, аналогичных заданиям централизованного тестирования. Прохождение пробного тестирования также позволит реально оценить собственные силы и найти слабые места в знаниях.

Пройти бесплатное дистанционное пробное тестирование можно по ссылке.

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