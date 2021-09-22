Бесплатно потренироваться в прохождении ЦТ смогут одиннадцатиклассники

Дистанционное пробное тестирование рекомендует пройти одиннадцатиклассникам и не только Министерство образования.

Это будет полезно всем, кто еще не определился с направлением подготовки к вступительным экзаменам, а также хочет попробовать свои силы в выполнении заданий, аналогичных заданиям централизованного тестирования. Прохождение пробного тестирования также позволит реально оценить собственные силы и найти слабые места в знаниях.

Пройти бесплатное дистанционное пробное тестирование можно по ссылке.