Декада профилактики ВИЧ и СПИДа прошла в Микашевичской гимназии

В библиотеке гимназии была оформлена тематическая выставка. Активно работала молодежная инициативная группа «Импульс». Участниками МИГ «Импульс» по принципу «Равный обучает равного» совместно с социальным педагогом Анной Заночкиной проведен опрос с целью выявления основных знаний о передаче вируса от человека к человеку. Ребята также подготовили и распространили буклеты «Остановим СПИД вместе», а 1 декабря организовали акцию «Красная ленточка», в ходе которой распространили среди учащихся и педагогов гимназии ленточки красного цвета, свернутые особым способом, — как символ сострадания, поддержки и надежды.

Среди учащихся 1-11 классов состоялся смотр-конкурс художественного плаката, рисунка «Мы выбираем жизнь!», по итогам которого оформили выставку работ. Лучшими авторами признаны Маргарита Трофимчук (7 класс), Михайлина Хвесюк (9 класс) и Екатерина Дичковская (10 класс). Их работы отправили для участия в районном этапе конкурса.

Для учащихся 8 класса организовали открытый диалог «У тебя есть выбор». Педагог социальный Анна Заночкина рассказала о способах передачи ВИЧ, а также о стереотипах в отношении людей, живущих с этим заболеванием.

В течение декады классные руководители подготовили классные часы «Быть здоровым – здорово», «Чума XXI века», «Сбереги себя для жизни», «Жизнь без СПИДа выбирай», «СПИД – реальность или миф» и др.

Сегодня антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью: создавать семью, жить так же долго, как все остальные.

Ирина Шевчик, заместитель директора по воспитательной работе.