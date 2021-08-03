Дополнительный набор на бюджетные места объявлен в БарГУ

Так как на специальность «геоэкология» не смогли набрать нужное количество студентов, в Барановичском госуниверситете объявлен дополнительный набор на вакантные бюджетные места на дневное обучение.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно предоставить сертификаты централизованного тестирования по предметам: белорусский или русский язык, география, математика.

Срок подачи документов: по 7 августа.

Прием документов производится с 9.00 до 18.00 (без перерыва на обед) по адресу: г. Барановичи, ул. Войкова, 21, приемная комиссия.

Телефоны для справок: 64-35-33, 64-36-37.

Напомним, проходной балл на специальность составлял 159 баллов.