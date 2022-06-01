Образование

Как встретили первый день лета в детском садике №3 Лунинца

01.06.2022
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«Родина, семья и дружба – это всё, что детям нужно!!!» Под таким девизом прошёл первый праздничный день лета в ГУО «Ясли-сад №3».  День защиты детей стал для воспитанников по-настоящему торжественным, зрелищным и запоминающимся. Начало праздника было посвящено нашей Родине, её символам, как государственным, так и природным. В исполнении детей прозвучал Гимн Республики Беларусь. Воспитанники охотно вовлекались в беседу и делились своими знаниями, накопленными за прошедший учебный год.

Но какой же праздник без гостей?! Клоун Клёпа, который решил стать волшебником, по счастливой случайности пригласил в гости все поры годы. Дети были в восторге! Вместе в Зимой, Осенью, Весной они вспомнили любимые игры, песни и танцы.  А Лето пожелало детям и взрослым весёлых каникул, ярких впечатлений и незабываемых сюрпризов!

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