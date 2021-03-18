Образование

Карпенко: повышение стоимости обучения в госучреждениях образования пока не планируется

Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр образования Игорь Карпенко.

“Повышение стоимости обучения в государственных учреждениях образования пока не планируется”, – отметил Игорь Карпенко.

Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров. “Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования. Принято решение не повышать установленную оплату за обучение, – добавил Игорь Карпенко. – Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования”.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинецкая гимназистка стала победительницей Международной олимпиады молодежи-2021

Лунинецкая гимназистка стала победительницей Международной олимпиады молодежи-2021

Photo of Урок прававых ведаў

Урок прававых ведаў

Photo of Прием в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить

Прием в учебные заведения по некоторым специальностям планируется уменьшить

Photo of Сделать детсады доступнее и повысить качество учебы в вузах – программа по образованию до 2025 года

Сделать детсады доступнее и повысить качество учебы в вузах – программа по образованию до 2025 года

Photo of 26 дипломов завоевали лунинецкие учащиеся на областной олимпиаде

26 дипломов завоевали лунинецкие учащиеся на областной олимпиаде

Photo of В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы – Карпенко

В Беларуси дистанционная форма образования не заменит классно-урочной системы – Карпенко

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть