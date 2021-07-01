Образование

Когда начнут выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси

Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля, а за резервные дни – с 23 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

“Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля. Тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 23 июля”, – рассказал Юрий Миксюк.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Следующее ЦТ пройдет 2 июля. Абитуриенты протестируют свои знания по физике. Завершатся испытания ЦТ по всемирной истории (новейшее время) 8 июля.

Даты резервных дней – 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни – со 2 по 9 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.

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