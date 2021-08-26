Лунинчане приняли участие в областной педагогической конференции

Областная августовская конференция педагогических работников “Система образования – основа единства страны” собрала представителей всех регионов Брестчины.

В работе конференции принял участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, первый заместитель министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Васько, руководители структур облисполкома, представители системы образования области от дошкольного до высшего образования.

Почетной грамотой областного Совета депутатов отмечена учитель лунинецкой гимназии Ирина Дасько. Преподаватель Любанской ясли-сад-СШ, чья ученица Анастасия Косач набрала 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку, получил памятный подарок от губернатора Брестчины.

В гала-концерте приняли участие ансамбль “Золотой птенец” ЦДТ и юные вокалистки из Микашевич – Златислава и Михайлина Хвесюк.