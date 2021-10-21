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Музыка – неотъемлемая частичка души для концертмейстера Янины Волчек

 

Сложно представить себе окружающий нас мир без музыки. Ведь для многих этот вид искусства является неотъемлемой часть жизни, превращаясь в отдушину, хобби и даже любимое дело. Вот и для 22-летней микашевичской жительницы Янины ВОЛЧЕК музыка стала лучшим другом еще в детстве, а к окончанию средней школы сыграла определяющую роль в выборе профессии.

– Кто для  вас оказался путеводителем  в удивительном мире звуков и мелодий?

– Пожалуй, все началось с родителей: папа хоть и самоучка, но в свое время прекрасно играл на гитаре, у мамы тоже отличные  вокальные данные, в юности она  пела в художественной самодеятельности. Поэтому сколько себя помню, в родительском доме музыка, в той или степени, присутствовала всегда, независимо оттого, что на календаре – традиционное чаепитие в узком семейном кругу или торжество с большим количеством родственников. До сих пор настоящую радугу самых теплых и нежных эмоций вызывают и воспоминания о первом знакомстве с фортепиано. Впервые увидела и услышала его в живую в микашевичском саду №4, который я посещала. Наблюдая за музыкальным работником, который извлекал из инструмента такие удивительные мелодии, уже тогда дала себе зарок, что обязательно научусь играть на нем. Сказано – сделано. Ученицей начального звена средней школы поступила в Микашевичскую детскую школу музыкальную искусств, выбрав именно класс фортепиано. С той поры на долгие 7 лет моим путеводителем стала замечательный педагог Галина Евгеньевна Гузовская, которая всесторонне поддерживала меня при поступлении в Барановичский государственный музыкальный колледж. Ни о какой другой специальности я больше и не думала! Кроме того, у нас были такие учителя в ДМШИ! Все без исключения – красивые, талантливые, умные, интеллигентные, образованные. Им хотелось подражать, на них хотелось равняться!

– После получения образования молодежь иногда не спешит возвращаться на малую родину, и ищет счастье в большом городе. Почему вы решили устраивать жизнь в Микашевичах?

– Родная земля как родник – подпитывает энергией, придает сил и уверенности. А это как никогда важно, когда делаешь первые самостоятельные шаги во  взрослой жизни. Может поэтому даже самая сложная проблема решается на раз-два. Семья, родственники и друзья всегда поддержат и подскажут. Первым местом работы стала  Микашевичская детская музыкальная школа искусств шаги, куда устроилась концертмейстером. Бывшие наставники ДМШИ, а  теперь – коллеги, взяли меня под свое надежное крыло. Со временем стал приходить и первый собственный  опыт, но я постоянно чувствую, что рядом всегда есть люди, которые мне помогут,  приободрят и, если надо, выскажут критические замечания. Начало трудовой деятельности практически совпало с замужеством. Сегодня мы с  Владимиром – счастливые родители маленького сынишки.

– Порой приходиться слышать жалобы родителей о школьной загруженности, которой оправдывают отказ от получения музыкального образования своих детей. Когда придет время вы, как мама и хорошо знакомый с учебным процессом человек, все равно будете настаивать на поступлении сына в ДМШИ?

– Безусловно. Ведь открывая для себя музыку, дети учатся пространственно мыслить, а запоминая нотный текст – тренируют память и развивают математические способности. Кроме того, мир звуков и мелодий помогает в изучении языков. Доказано, что воспитанники музыкальных школ быстрее усваивают грамматику и лучше запоминают новые слова, в том числе иностранные. В любом случае, посещая такое учреждение образования, не обязательно становиться музыкантом. Довольно и того, что музыка развивает детей разносторонне.

– Насколько успешно удается совмещать материнство и музыку?

– До недавнего времени существовали определенные трудности. Как и многие молодые семьи, почти три года жили по съемным квартирам, по которым инструмент не навозишься.  Но недавно мы отпраздновали маленькое новоселье. Благодаря содействию руководства ДМШИ нам выделили 2-комнатный блок в одном из городских общежитий, куда недавно перевезли от родителей мое фортепиано. Теперь вновь могу музицировать в любую свободную минуту, а от случая к случаю, во время посещения родителей. С радостью откликнулась на предложение стать участницей одного из вокальных коллективов Дворца культуры РУПП «Гранит». Дружные аплодисменты земляков во время концертов – лучший стимул для вдохновения и дальнейшего развития. Поэтому музыка для меня давно стала не только увлечением  и работой, но и неотъемлемой частичной души.

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Наталья Лялюк

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