Объем заданий уменьшится по 11 из 15 предметов ЦТ

Тесты по предметам вступительной кампании соответствуют структуре школьной учебной программы, при этом поэтапно сокращается часть заданий, в которой возможно угадывание правильных ответов. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси вступительная кампания 2021 года кардинально не изменится. На бюджетные места смогут претендовать самые подготовленные и талантливые ребята.

“Есть часть А и часть В. В части А установлены варианты ответов, в части В нужно формулировать ответ. У нас поэтапно происходит сокращение части А, что снижает вероятность угадывания и возможное влияние такого угадывания на окончательный результат, и увеличение части В. Кроме того, в этом году уменьшена длина теста, то есть количество вопросов, по 11 из 15 учебных предметов”, – рассказал Сергей Касперович.

Так, на 12 заданий сократится тест по иностранному язык, на 6 – по биологии, химии, географии, обществоведению, истории Беларуси и всемирной истории.

По русскому и белорусскому языкам останется прежнее количество заданий – 40, по физике и математике также без изменений – 32. Но со смещением в сторону заданий без вариантов ответов.

“Все делается для того, чтобы гарантировать объективную и справедливую оценку”, – отметил Сергей Касперович.

Минимальные проходные баллы сохранены. Приниматься сертификаты будут по русскому и белорусскому языкам – от 10 баллов, но для будущих филологов – от 25 баллов. По математике, физике, химии, биологии – от 20 баллов, от 25 – по обществоведению, географии, истории, иностранным языкам. Это если данные предметы являются первыми профильными, а если вторыми, порог снижается соответственно до 10 и 15 баллов.