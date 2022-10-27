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Общегородское родительское собрание прошло в Лунинце
В зале городского Дома культуры собрались представители родительской общественности из всех школ, детских садов и гимназии райцентра.
Говорили на очень серьезные темы — половое воспитание и неприкосновенность, противодействие распространению и употреблению наркотиков, взаимоотношения в стенах учреждений образования и в семье.
Многие родители воспользовались возможностью и получили ответы на волнующие вопросы или лично проконсультировались со специалистами.
Более подробно — на страницах районной газеты «Лунiнецкiя навiны».