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Общегородское родительское собрание прошло в Лунинце

27.10.2022
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В зале городского Дома культуры собрались представители родительской общественности из всех школ, детских садов и гимназии райцентра.

Говорили на очень серьезные темы — половое воспитание и неприкосновенность, противодействие распространению и употреблению наркотиков, взаимоотношения в стенах учреждений образования и в семье.

Многие родители воспользовались возможностью и получили ответы на волнующие вопросы или лично проконсультировались со специалистами.

Более подробно — на страницах районной газеты «Лунiнецкiя навiны».

     

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