Регистрация на ЦТ начнется 2 мая

Регистрация на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая и завершится 1 июня. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. “Фактически приемная кампания начнется совсем скоро, стартом можно назвать начало регистрации на централизованное тестирование – 2 мая, – рассказал Сергей Касперович. – Регистрация завершится 1 июня. Пройти ее можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. Могу сказать, что регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни, если абитуриент по уважительной причине не смог пройти его в основные дни, будет проходить с 2 июня по 9 июня”.

При регистрации подается заявление на одном из государственных языков – белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты за прием и оформление документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуски) на ЦТ по выбранным предметам – не позднее 1 июня.

ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка. Далее 18 и 19 июня – тесты по русскому языку, 21-го – по обществоведению, 23 и 24 июня – по математике. Оставшиеся предметы – биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, Всемирная история – стартуют с 26 июня и проходят через день.

По два дня отводится на русский язык и математику, чтобы соблюсти санитарно-эпидемический режим – как правило, желающих сдать ЦТ по этим предметам больше всего. Во всех пунктах ЦТ запланировано достаточное количество мест для абитуриентов. Увеличивается количество аудиторий для проведения ЦТ, обеспечены и другие меры безопасности. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ: в Брестской области это 4 вуза, в Витебской – 3 вуза и один колледж, Гомельской – 5 вузов и колледж, Гродненской – 2 вуза и 2 колледжа, Минской – 3 колледжа, Могилевской – 4 вуза и 3 колледжа, в Минске – 13 вузов. Пунктами регистрации на ЦТ в резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет им.П. Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы.

Прием документов на уровне высшего образования стартует с 20 июля, на бюджет он продлится до 26 июля, на платную форму – 9 августа. Внутренние вступительные испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, творческие, интегрированные) – с 27 июля по 4 августа. Соответственно зачисление будет проводиться на бюджет 5 августа, на платную форму – 11 августа.

На уровне среднего специального образования вступительная кампания пройдет с 20 июля по 18 августа. Прием документов на основе общего базового образования – с 20 июля по 3 августа (за счет средств бюджета), с 20 июля по 14 августа (на платной основе). Те, кто будет сдавать вступительные испытания (с 4 по 8 августа), должны подать документы до 3 августа. Зачисление соответственно на бюджет – по 10 августа, на платной основе – по 16 августа

На базе 11 классов прием документов за счет средств бюджета будет осуществляться с 20 июля: на бюджет – по 12 августа, на платной основе – по 17 августа. Для тех, кто сдает испытания (с 13 по 17 августа), – по 12 августа. Зачисление на бюджет – по 16 августа, на платную форму – по 18 августа.

На уровне профтехобразования прием начинается с 15 июня и заканчивается 25 августа. Прием документов – по 20 августа, по 25 августа – зачисление. Внутренние вступительные испытания проводятся по 24 августа.