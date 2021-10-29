Сколько стоит обучение в вузах для белорусов и иностранцев?

Стоимость обучения в высших учебных заведениях для белорусов и иностранных студентов озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, сообщает БЕЛТА.

– Если мы говорим о белорусских гражданах, то здесь стоимость года обучения в вузе – 1 000–1 200 долларов нижняя граница. Верхняя граница – порядка 1,5–1,6 тыс.долларов. Самая высокая стоимость – в медицинских вузах, на отдельных специальностях в Белорусском государственном университете. Стоимость определяется в первую очередь затратной стороной, объективно сложившимися затратами на обучение, – рассказал Сергей Касперович. – Если мы говорим об иностранных гражданах, то здесь стоимость действительно выше где-то в два раза, в отдельных случаях – в 2,5 раза. Потому что в большинстве своем и обучение ведется на английском языке, хотя и на русском языке обучение в белорусских вузах востребовано.

Всего на сегодня в вузах страны, в том числе на подготовительных факультетах, обучаются около 27 тысяч человек.

– Что касается динамики количества иностранных граждан, по сравнению с прошлым годом прирост отмечается в пределах нескольких процентов, равно как и по сравнению с позапрошлым. То есть у нас такая стабильно устойчивая растущая динамика, – добавил начальник главного управления.