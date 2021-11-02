Творческий конкурс “100 шагов к профессии прокурора” объявлен в Беларуси

К празднованию 100-летия органов прокуратуры стартует творческий конкурс “100 шагов к профессии прокурора”, организованный Генеральной прокуратурой Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заметили, что важно информировать молодежь о профессии прокурора, помочь подрастающему поколению в профессиональном самоопределении. Участие в конкурсе – хорошая возможность для молодых людей показать свои творческие способности.

Работы могут представлять учащиеся 9-11-х классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, а также студенты. Допускается участие коллектива авторов (не более 5 человек) одного учреждения образования.

Предлагается подготовить тематическую работу в номинациях “Лучший плакат”, “Лучший видеоролик”, “Лучшее эссе”.

Работы направляются организатору конкурса на электронный адрес shagi100prokuror@gmail.com с пометкой “Творческий конкурс” в период с 1 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса руководством Генеральной прокуратуры пройдет в канун Дня защиты детей.