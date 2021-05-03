Образование

В Беларуси начинается регистрация на ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование начинается сегодня и завершится 1 июня, сообщает БЕЛТА.

Пройти регистрацию можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни, если абитуриент по уважительной причине не смог пройти его в основные дни, будет проходить с 2 по 9 июня.

При регистрации подается заявление на одном из государственных языков – белорусском или русском. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКЗ. После оплаты за прием и оформление документов абитуриенту обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск (или пропуски) на ЦТ по выбранным предметам – не позднее 1 июня.

Всего будет работать 41 пункт регистрации на ЦТ: в Брестской области это 4 вуза, в Витебской – 3 вуза и один колледж, Гомельской – 5 вузов и колледж, Гродненской – 2 вуза и 2 колледжа, Минской – 3 колледжа, Могилевской – 4 вуза и 3 колледжа, в Минске – 13 вузов. Пунктами регистрации на ЦТ в резервные дни и его проведения выбраны 6 учреждений: БГУ, Белорусско-Российский университет в Могилеве, Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет им. П.Сухого, Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы.

ЦТ начинается 16 июня с белорусского языка. Далее 18 и 19 июня – тесты по русскому языку, 21-го – по обществоведению, 23 и 24 июня – по математике. Оставшиеся предметы – биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, Всемирная история – стартуют с 26 июня и проходят через день.

По два дня отводится на русский язык и математику, чтобы соблюсти санитарно-эпидемический режим – как правило, желающих сдать ЦТ по этим предметам больше всего. Во всех пунктах ЦТ запланировано достаточное количество мест для абитуриентов. Увеличивается количество аудиторий для проведения ЦТ, обеспечены и другие меры безопасности. Абитуриентам рекомендовано иметь защитные маски.

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