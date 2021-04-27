В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах

В Беларуси определены сроки поведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 12 апреля 2021 года №64, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Установлены сроки приема документов: с 20 по 26 июля – от лиц, поступающих в вузы для получения высшего образования, с 20 по 28 июля – для поступающих на очную (дневную) форму получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля, с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в учреждения данного профиля.

Лица, изъявившие желание поступить в вузы для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания, подают документы в определенные сроки. В Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС – с 20 июля по 5 августа, в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям – с 20 июля по 10 августа (с 15 ноября по 5 декабря в заочной), в иных вузах – с 20 июля по 9 августа.

Срок подачи документов с 20 по 22 июля определен для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, и аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний: с 27 по 29 июля – в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии, на военных факультетах, с 27 июля по 4 августа – в иных вузах, с 29 июля по 4 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям, с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.

Также определены сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета. В Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах – по 31 июля, в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств – по 6 августа, в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля – по 20 декабря, в иных государственных вузах – по 5 августа.

Что касается мест, установленных цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов: по 20 декабря – в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля, по 11 августа – в других вузах.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные вузы на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.