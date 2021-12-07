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В Беларуси создадут Национальное агентство по обеспечению качества образования

Национальное агентство по обеспечению качества образования появится в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года № 693, сообщает БЕЛТА.

Директора агентства будет назначать на должность и освобождать от нее министр образования. Штатная численность организации будет сформирована в пределах общей штатной численности работников государственных учреждений, подчиненных министерству.

Министерство образования также утвердит устав национального агентства, примет меры по формированию имущественного комплекса, необходимого для выполнения возложенных функций, а также обеспечит функционирование агентства.

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Наталья Лялюк

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