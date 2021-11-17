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В Беларуси стартовал международный конкурс “Школа без границ”

15 ноября начался прием заявок на Международный конкурс педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ “Школа без границ”, учрежденный Министерством просвещения РФ.

Конкурс адресован учителям и преподавателям русского языка в девяти странах Содружества – Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, России, Таджикистане и Узбекистане. Представить на конкурс свои разработки могут педагоги школ и центров открытого образования, а также частные преподаватели, обучающие русскому языку как по классическим методикам, так и с использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.

Международное жюри экспертов и практиков в сфере преподавания русского языка оценивает педагогические проекты участников в контексте номинаций конкурса:

● за творческий подход к преподаванию русского языка;

● за оригинальность замысла педагогического проекта;

● за мастерство использования технологий преподавания;

● за инновационный подход к преподаванию русского языка;

● за научный подход к преподаванию русского языка.

Конкурс проходит в два этапа – заочный и очный.

Прием заявок и регистрация участников проводится с 15 ноября по 10 декабря на сайте конкурса.

На заочном этапе участник может подать на конкурс до трех своих проектов в контексте преподавания русского языка – с примером (или фрагментом) урока, описанием мероприятия, представлением применения методической инновации, моделью творческой работы с учащимися, использованием методического приема при решении конкретных образовательных задач.

Конкурсные работы должны представлять собой оригинальные по содержанию самостоятельно разработанные педагогические проекты, которые демонстрируют методические приемы, дидактические умения и творческий потенциал педагога.

Итоги первого этапа будут подведены 14 декабря, его победители приглашаются в Москву для участия во втором туре, который состоится 22–24 декабря. Очные конкурсные испытания проводятся в формате презентации проекта перед членами жюри и другими финалистами. Имена победителей Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ “Школа без границ” будут объявлены 24 декабря в Москве на церемонии награждения.

Каждый участник конкурса получит именной сертификат, лауреаты и победители – именные дипломы и право публикации собственного педагогического проекта в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ. Финалистам первого этапа консультационную и методическую поддержку окажут российские эксперты в сфере преподавания русского языка. Победители конкурса получат денежный приз в размере 50 000 российских рублей.

Проведение Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ “Школа без границ” обеспечит повышение качества преподавания, стимулирование интереса современной молодежи за рубежом к изучению русского языка и укрепление профессиональных региональных и международных связей между педагогами, специализирующимися на преподавании русского языка.

Вся информация о проведении Международного конкурса педагогических идей и мастерства “Школа без границ” размещена на официальном на сайте конкурса .

Информационный партнер конкурса – Белорусское телеграфное агентство ( БЕЛТА ). 

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