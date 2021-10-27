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В белорусских школах появится исторический факультатив

В школах республики появится исторический факультатив «Гісторыя Беларусі ў імёнах і падзеях», сообщает Национальный правовой интернет-портал.

– Учебная программа факультатива рассчитана на учеников 9 и 11 классов. Занятия помогут сформировать у подрастающего поколения знания и представления об известных исторических деятелях и определяющих событиях отечественной истории, а также станут прекрасной возможностью для учеников, чтобы подготовиться к итоговой аттестации и вступительным экзаменам в колледжи и вузы, – отметили в Министерстве образования.

Учебный курс рассчитан на 35 часов в год (1 час в неделю). Программа факультатива подходит для учеников всех общеобразовательных школ.

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Наталья Лялюк

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