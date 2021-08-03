В белорусских школах с 1 сентября появится новая должность

С нового учебного года в учреждениях образования Беларуси будут работать руководители по военно-патриотическому воспитанию. Соответствующее постановление Министерства образования опубликовано 3 августа на Национальном правовом порталеи вступает в силу после официального опубликования.

В документе сказано, что должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию вводится в учреждениях образования (за исключением начальных школ, вечерних школ, вспомогательных школ, специализированных лицеев). При наличии от 50 до 350 учащихся предусмотрено 0,5 штатной единицы, 351 и более учащихся, а также в кадетских училищах – одна штатная единица.

Ранее о таком нововведении заявлял министр образования Игорь Карпенко.