Образование

В белорусских школах с 1 сентября появится новая должность

С нового учебного года в учреждениях образования Беларуси будут работать руководители по военно-патриотическому воспитанию. Соответствующее постановление Министерства образования опубликовано 3 августа на Национальном правовом порталеи вступает в силу после официального опубликования.

В документе сказано, что должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию вводится в учреждениях образования (за исключением начальных школ, вечерних школ, вспомогательных школ, специализированных лицеев). При наличии от 50 до 350 учащихся предусмотрено 0,5 штатной единицы, 351 и более учащихся, а также в кадетских училищах – одна штатная единица.

Ранее о таком нововведении заявлял министр образования Игорь Карпенко.

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