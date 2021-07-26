Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Белорусские вузы сегодня завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места.
Определиться с выбором специальности для поступления на бюджет в нынешнем году абитуриенты могли с 20 по 26 июля. Прием документов от абитуриентов, которые решили получать образование на платной основе и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в вузах, будет продолжаться по 9 августа.
Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения — 11 августа.
Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет около 54,9 тыс. человек.
Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, продолжают прием документов от абитуриентов. Прием документов на основе общего базового образования, то есть от абитуриентов, окончивших 9 классов, на обучение за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе — по 14 августа. Но нужно иметь в виду, что те абитуриенты, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания на творческие специальности и иные, должны подать документы также по 3 августа. Сами вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа. Зачисление на бюджет пройдет по 10 августа, на платную основу — по 16 августа.
Прием документов на основе общего среднего образования, то есть от абитуриентов, окончивших 11 классов, либо лиц, получивших профтехобразование с общим средним, будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе — по 17 августа. Для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания, будет работать такая же схема. Даже на платную форму им нужно подать документы по 12 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа. Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 16 августа, на платной основе — по 18 августа.
В целом на уровень среднего специального образования прием будут осуществлять 110 учреждений среднего специального образования — колледжей, из них 9 — частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования. Здесь имеются в виду филиалы вузов — колледжи и иные учреждения. План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тыс. человек.