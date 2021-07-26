Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места

Белорусские вузы сегодня завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места.

Определиться с выбором специальности для поступления на бюджет в нынешнем году абитуриенты могли с 20 по 26 июля. Прием документов от абитуриентов, которые решили получать образование на платной основе и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в вузах, будет продолжаться по 9 августа.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 27 июля по 4 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения — 11 августа.

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет около​ 54,9 тыс. человек.

Учреждения образования, осуществляющие подготовку на уровне среднего специального образования, продолжают прием документов от абитуриентов. Прием документов на основе общего базового образования, то есть от абитуриентов, окончивших 9 классов, на обучение за счет средств бюджета будет осуществляться по 3 августа, на платной основе — по 14 августа.​ Но нужно иметь в виду, что те абитуриенты, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания на творческие специальности и иные, должны подать документы также по 3 августа. Сами вступительные испытания пройдут с 4 по 8 августа.​ Зачисление на бюджет пройдет по 10 августа,​ на платную основу — по 16 августа.

Прием документов на основе общего среднего образования, то есть от абитуриентов, окончивших 11 классов, либо лиц, получивших профтехобразование с общим средним, будет осуществляться за счет средств бюджета по 12 августа, на платной основе — по 17 августа.​ Для абитуриентов, которые будут сдавать внутренние​ вступительные испытания, будет работать такая же схема.​ Даже на платную форму им нужно подать документы по 12 августа. Внутренние вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа.​ Зачисление на обучение за счет средств бюджета пройдет по 16 августа, на платной основе — по 18 августа.

В целом на уровень среднего специального образования прием​ будут осуществлять 110 учреждений среднего специального образования — колледжей, из них 9 — частной формы собственности, а также 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования.​ Здесь имеются в виду филиалы вузов — колледжи и иные учреждения. План приема для получения среднего специального образования составляет в этом году около 39,6 тыс.​ человек.