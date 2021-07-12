Завершился основной этап ЦТ. Когда в ПолесГУ начнут выдавать сертификаты?
8 июля абитуриенты сдали последний экзамен по ЦТ – всемирную историю новейшего времени. Для тех юношей и девушек, кто пропустил испытание по уважительной причине, предусмотрены резервные дни – 14, 16 и 18 июля.
Как сообщили в Полесском государственном университете, выдача сертификатов централизованного тестирования будет проводиться по графику:
16 июля (пятница) и 17 июля (суббота) – с 9.00 до 17.00,
с 19 по 25 июля – с 9.00 до 18.00.
Выходной – воскресенье.
Выдача сертификатов будет осуществляться в аудиториях в соответствии с первой буквой фамилии:
А-Б – 3212 (2 ЭТАЖ)
В-Г – 3204 (2 ЭТАЖ)
Д-И – 3203 (2 ЭТАЖ)
К – 3207 (2 ЭТАЖ)
Л-М – 3309 (3 ЭТАЖ)
Н-П – 3312 (3 ЭТАЖ)
Р-С – 3307 (3 ЭТАЖ)
Т-Ч – 3301 (2 ЭТАЖ)
Ш-Я – 3320 (3 ЭТАЖ)
Для получения сертификата абитуриенту (лично) необходимо предъявить:
- пропуск с отметкой «Тестирование прошел»;
- паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца);
- документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).
– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий статус законного представителя;
– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;
– копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).
– документ, удостоверяющий личность;
– доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским
законодательством;
– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;
– копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).
Не выданные абитуриентам сертификаты хранятся в пунктах проведения централизованного тестирования до конца календарного года, следующего за календарным годом, в котором было проведено централизованное тестирование, по результатам которого выдан сертификат.
Телефон пункта тестирования «Полесский государственный университет» (80165) 32-26-08, (8025) 941-66-37.