Завершился основной этап ЦТ. Когда в ПолесГУ начнут выдавать сертификаты?

8 июля абитуриенты сдали последний экзамен по ЦТ – всемирную историю новейшего времени. Для тех юношей и девушек, кто пропустил испытание по уважительной причине, предусмотрены резервные дни – 14, 16 и 18 июля.

Как сообщили в Полесском государственном университете, выдача сертификатов централизованного тестирования будет проводиться по графику:

16 июля (пятница) и 17 июля (суббота) – с 9.00 до 17.00,

с 19 по 25 июля – с 9.00 до 18.00.

Выходной – воскресенье.

Выдача сертификатов будет осуществляться в аудиториях в соответствии с первой буквой фамилии:

А-Б – 3212 (2 ЭТАЖ)

В-Г – 3204 (2 ЭТАЖ)

Д-И – 3203 (2 ЭТАЖ)

К – 3207 (2 ЭТАЖ)

Л-М – 3309 (3 ЭТАЖ)

Н-П – 3312 (3 ЭТАЖ)

Р-С – 3307 (3 ЭТАЖ)

Т-Ч – 3301 (2 ЭТАЖ)

Ш-Я – 3320 (3 ЭТАЖ)

Для получения сертификата абитуриенту (лично) необходимо предъявить:

пропуск с отметкой «Тестирование прошел»;

паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца);

документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).

В случае невозможности личного получения абитуриентом сертификата по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально ) сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо представители абитуриентов.

Для получения законными представителями несовершеннолетних абитуриентов представляются:

– документ, удостоверяющий личность;

– документ, подтверждающий статус законного представителя;

– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;

– копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).

Для получения сертификата представителем абитуриента представляются:

– документ, удостоверяющий личность;

– доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским

законодательством;

– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;

– копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).