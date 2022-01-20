Общественная приёмная: “прямая линия” и приём граждан по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

20 января 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет председатель Лунинецкой районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Казадаева Людмила Ивановна по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.