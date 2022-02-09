Общество

Общественная приёмная: изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь и вопросы жизнедеятельности населения района.

09.02.2022
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9 февраля 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет заместитель председателя райисполкома Ковалевич Владимир Михайлович по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

 

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