Возле Микашевич планируют построить новый полигон твёрдых бытовых отходов. Своё мнение может высказать каждый (Лунинецкий район)

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Полигон твердых бытовых отходов в районе урочища Черепашки г. Микашевичи Лунинецкого района (2-я очередь)»

Заказчик планируемой деятельности: Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ» (КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»). Юридический/почтовый адрес: 225644, г. Лунинец, ул. Баженовой, 4. Тел.: 3-10-66, факс 8-(01647)-3-36-57 e-mail: lncjkh@lnc.bujkh.by.

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности:

Необходимость строительства объекта вызвано тем, что действующий полигон ТКО к настоящему времени исчерпал резервы для утилизации твердых коммунальных отходов. Проектом предусмотрено устройство рабочей карты площадью 1,7 га для захоронения твердых коммунальных отходов на полигоне по адресу: г. Микашевичи Лунинецкого района.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения.

Решение Лунинецкого райисполкома №1105 от 28.06.2021 года.

Место размещения планируемой деятельности: Брестская обл., Лунинецкий район, 4,0 км северо-западнее г. Микашевичи.

Сроки реализации планируемой деятельности: 2022-2023 гг.

Сроки проведения общественных обсуждений: с 08 июня 2022 года – 08 июля 2022 года (включительно).

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

— в электронном виде:

на официальном сайте Лунинецкого районного исполнительного комитета http://luninets.brest-region.gov.by, в разделе «Общественные обсуждения»;

— на бумажном носителе:

в Лунинецком районном исполнительном комитете – г. Лунинец, ул. Красная, 1, кабинет №511: контактное лицо – Лип-ский Дмитрий Иванович, старший инспектор сектора архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета, тел. 8-(01647)-2-41-93, arx-lun@brest.by.

Коммунальное проектное унитарное предприятие «Бресткоммун-проект» (224005, г. Брест, ул. Гоголя, 2. Контактное лицо: директор – Чумак С.В., тел./факс 8-(0162)-20-84-52, e-mail:brkp@brkp.by).

Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ» (КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»). Юридический/почтовый адрес: 225644, г. Лунинец, ул. Баженовой, 4. Тел.: 3-10-66, факс 8-(01647)-3-36-57 e-mail: lncjkh@lnc.bujkh.by.

Орган, ответственный за выдачу решения о разрешении строительства объекта (а также за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности): Лунинецкий районный исполнительный комитет http://luninets.brest-region.gov.by, 225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, e-mail: luninetsrik@brest.by, тел. 8-(01647)-2-35-36.

Вопросы, замечания и предложения по отчету по ОВОС в течение всего срока проведения общественных обсуждений можно направлять (до 08.07.2022 г. включительно):

1) в Лунинецкий районный исполнительный комитет: 225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, контактное лицо – Липский Дмитрий Иванович, старший инспектор сектора архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета тел. 8-(01647)-2-41-93, arx-lun@brest.by;

2) в Коммунальное проектное унитарное предприятие «Бресткоммунпроект». Контактное лицо – главный специалист по ООС Смаль Т.О. (e-mail: ecolog.brest@mail.ru, тел. 8-029-206-53-31).

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес Лунинецкого районного исполнительного комитета (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел. 8-(01647)-2-35-36, e-mail: luninetsrik@brest.by). Контактное лицо – Липский Дмитрий Иванович, старший инспектор сектора архитектуры и строительства отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого районного исполнительного комитета, тел. 8-(01647)-2-41-93, arx-lun@brest.by.; Коммунальное проектное унитарное предприятие «Бресткоммунпроект». Контактное лицо – главный специалист по ООС Смаль Т.О. (e-mail: ecolog.brest@mail.ru, тел. 8-029-206-53-31) в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в течение пяти рабочих дней со дня обращения граждан или юридических лиц. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:

— в печатных СМИ – районная газета «Лунінецкія навiны» от 08.06.2022 г.;

— в электронном виде – на сайте Лунинецкого районного исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения».