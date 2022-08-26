МикашевичиНовости районаОбществоРеклама

«Общественность и помощь к школе, сезон заготовок, а также уловки мошенников» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 26 августа

26.08.2022
26

Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 26 августа:

 — Август для родителей школьников особенно хлопотный, ведь собрать ребенка в школу – задача непростая. Оказание помощи в Лунинецком районе

 — Яблычныя клопаты. Сезон нарыхтовак у Лунінецкім раёне

 —  Мы жывём у мірнай краіне, але расслабляцца пакуль рана

 — Наш хлеб. Ставка на белорусское

 — Новы начальнік аддзела землеўпарадкавання

 — Адразу дзве высокія ўзнагароды атрымала начальнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Ірына Семянчэнка

 — Зусім хутка распачнецца новы навучальны год. Наколькі падрыхтаваны ўстановы адукацыі раёна да яго?

 — Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь.

 — Уроженка Лунинца готовится к чемпионату мира

 — Жительница Лунинца попалась на вишинговые уловки мошенников

 — В Лунинецком районе продаются 6 зданий магазинов

 — Персікі з Палескага

 — Семейная реликвия: Икона Георгия Победоносца

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Стала вядома праграма Брэсцкага абласнога фестывалю-кірмашу “Дажынкі – 2022” у Целяханах 3 верасня

Стала вядома праграма Брэсцкага абласнога фестывалю-кірмашу “Дажынкі – 2022” у Целяханах 3 верасня

25.08.2022
Photo of Фотофакт: в Лунинце ведётся расчистка места под новый административно-торговый центр

Фотофакт: в Лунинце ведётся расчистка места под новый административно-торговый центр

25.08.2022
Photo of В Лунинце хотят построить административно-торговое здание по улице 50 лет Октября. Объявлено общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции

В Лунинце хотят построить административно-торговое здание по улице 50 лет Октября. Объявлено общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции

25.08.2022
Photo of С какими вопросами обращаются к депутату? (Лунинецкий район)

С какими вопросами обращаются к депутату? (Лунинецкий район)

25.08.2022
Photo of Современный кинотеатр как центр культуры и досуга в Лунинце

Современный кинотеатр как центр культуры и досуга в Лунинце

25.08.2022
Photo of В Лунинецком районе введён полный запрет на посещение лесов

В Лунинецком районе введён полный запрет на посещение лесов

25.08.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть