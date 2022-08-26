«Общественность и помощь к школе, сезон заготовок, а также уловки мошенников» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 26 августа
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 26 августа:
— Август для родителей школьников особенно хлопотный, ведь собрать ребенка в школу – задача непростая. Оказание помощи в Лунинецком районе
— Яблычныя клопаты. Сезон нарыхтовак у Лунінецкім раёне
— Мы жывём у мірнай краіне, але расслабляцца пакуль рана
— Наш хлеб. Ставка на белорусское
— Новы начальнік аддзела землеўпарадкавання
— Адразу дзве высокія ўзнагароды атрымала начальнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Ірына Семянчэнка
— Зусім хутка распачнецца новы навучальны год. Наколькі падрыхтаваны ўстановы адукацыі раёна да яго?
— Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь.
— Уроженка Лунинца готовится к чемпионату мира
— Жительница Лунинца попалась на вишинговые уловки мошенников
— В Лунинецком районе продаются 6 зданий магазинов
— Персікі з Палескага
— Семейная реликвия: Икона Георгия Победоносца